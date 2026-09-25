Günstigere Preise, wo gibt es das denn? Bei der närrischen Sessionseröffnung am 11.11. in Koblenz zum Beispiel. Die Arbeitsgemeinschaft Koblenzer Karneval präsentiert das Programm und einen neuen Vorstand.
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Mit einem neuen Präsidenten, (teils) neuem Vorstand, in einem neuen Quartier und neuen Ideen präsentiert sich die Arbeitsgemeinschaft Koblenzer Karneval (AKK) bei der Pressekonferenz zu Beginn der neuen und extrem kurzen Session 2026/27 unter dem Motto „Mir don et für Kowelenz“.