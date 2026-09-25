Närrisches Koblenz Die Karnevalisten machen sich bereit für den 11.11. Winfried Scholz 25.09.2026, 14:00 Uhr

i Die große Party am 11.11. ist immer ein Riesenevent zur Sessionseröffnung auf dem Koblenzer Münzplatz. In diesem Jahr soll der Eintritt günstiger werden. Winfried Scholz/Archiv

Günstigere Preise, wo gibt es das denn? Bei der närrischen Sessionseröffnung am 11.11. in Koblenz zum Beispiel. Die Arbeitsgemeinschaft Koblenzer Karneval präsentiert das Programm und einen neuen Vorstand.

Mit einem neuen Präsidenten, (teils) neuem Vorstand, in einem neuen Quartier und neuen Ideen präsentiert sich die Arbeitsgemeinschaft Koblenzer Karneval (AKK) bei der Pressekonferenz zu Beginn der neuen und extrem kurzen Session 2026/27 unter dem Motto „Mir don et für Kowelenz“.







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