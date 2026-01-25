Kesselheim voller Stolz
Die Kapuzemänner feiern ihre Tollitäten und Talente
Confluentia Ricarda (Mitte) und Prinz Oli zogen als Tollitäten von Koblenz in ihr närrisches Wohnzimmer, die Kesselheimer Narrhalla, ein.
Martin Ingenhoven

Mehr als 20 Jahre haben die Kapuzemänner darauf gewartet, endlich wieder Prinz und Confluentia des Koblenzer Karnevals zu stellen. Entsprechend ausgiebig feiern auf der Tollitätensitzung die Kesselheimer ihre Tollitäten – und die ihre Kesselheimer.

Lesezeit 3 Minuten
Der Stolz strahlte allen Kapuzemännern und -frauen aus den Knopflöchern ihrer prächtigen rot-weißen Uniformen. Der Grund: Zum vierten Mal nach 1979, 1990 und 2002 stellt der Verein das Koblenzer Prinzenpaar. Prinz Oli und Confluentia Ricarda sind nicht nur waschechte Schängel, sondern seit Kindesbeinen fest in Kesselheim verwurzelt.

