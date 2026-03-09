Engpass über dem Rhein
Die Horchheimer Eisenbahnbrücke bekommt einen breiteren Radweg
Wie der Fuß- und Radweg über den Rhein verbreitert wird.
Von der Seite aus sieht man das Zelt gut, in das das Arbeitsgerüst eingehaust ist. So können die Beschichtungen der alten Träger entfernt werden, ohne dass die giftigen Stoffe in die Umwelt gelangen.
Alexej Zepik

Mehr Platz für Pendler und Ausflügler: In luftiger Höhe wird die wichtige Verbindung im Koblenzer Süden derzeit auf 2,50 Meter verbreitert. Warum der Umbau unter Zelten stattfindet und was eine neue Zusatzbrücke auf der Horchheimer Seite bewirkt.

Etwa bis zur Mitte des Flusses sieht man schon, wie der Fuß- und Radweg auf der Horchheimer Eisenbahnbrücke einmal aussehen wird: Auf einer durchgehenden Breite von 2,50 Metern kann man bequem über den Rhein laufen oder fahren. Und auch, wenn sich Fußgänger und Radler begegnen, muss es keinen „Kampf“ mehr geben, wer den anderen durchlässt.

