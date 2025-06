Am Wochenende ehrte das Kinder-College, das in diesem Jahr sein 25-jähriges Bestehen feiert, in einer Feierstunde auf der Karthause seine Juniordozenten – und weitere Schüler für außergewöhnliche Leistungen. Eine Schülerin sticht besonders hervor.

Schätzungen zufolge gelten zwei Prozent der Kinder eines Jahrgangs als hochbegabt. Im deutschen Schulsystem haben es diese Kinder mitunter nicht leicht, weil ihre Fähigkeiten nicht erkannt werden. Und dies hat Folgen, denn hochbegabte Kinder, die sich langweilen, können die Lust am Lernen verlieren.

Talente der Kinder fördern

Die Talente dieser Kinder zu fördern, hat sich die Psychologin Helga Thieroff zum Ziel gesetzt und 2000 in Neuwied deshalb das „Kinder-College“ gegründet. Hochbegabte Kinder erhalten in dem „Kinder-College“, das seit 2019 seinen Sitz in Koblenz in der Julius-Wegeler-Schule auf der Karthause hat, in Wochenendkursen eine außerschulische Förderung. Zurzeit wird das College, dessen 45 Dozenten unterschiedliche Kurse von Fremdsprachen über Technik, Naturwissenschaften, Philosophie, Kunst und Wirtschaft anbieten, von rund 1300 hochbegabten Jungen und Mädchen im Alter von 4 bis 18 Jahren besucht.

25-jähriges Bestehen gefeiert

Am Wochenende nun ehrte das Kinder-College, das in diesem Jahr auch sein 25-jähriges Bestehen feiert, in einer Feierstunde auf der Karthause seine Juniordozenten (Schüler, die selbst Kurse geben) und weitere Schüler für außergewöhnliche Leistungen. Eine in Deutschland wohl einmalige Leistung ist der langjährigen Teilnehmerin des „Kinder-College Koblenz“, Lina Heider aus der Umgebung von Bonn, gelungen. Mit elf Jahren legte sie in diesem Jahr ihr Abitur ab.

i Schulleiterin Helga Thieroff (Mitte) beglückwünscht zusammen mit den Dozenten Eberhard Krumm (links), Gert Mittring (hinten, 3. von rechts) und Ivar Aune (hinten, 2. rechts) die geehrten Schülerinnen und Schüler vom "Kinder-College" in Koblenz. Peter Karges. Peter karges

Linas Schulkarriere verlief auf der Überholspur. Nach nur einem Schuljahr wechselte sie von der Grundschule aufs Gymnasium, wo sie nach der fünften Klasse direkt in die achte wechselte und danach auf dem Weg zum Abitur noch mal eine Klasse übersprang. Im „Kinder-College“, das sie seit dem ersten Schuljahr besucht und in dem sie seit ihrem achten Lebensjahr als Dozentin unter anderem in Literatur und Mathematik selbst tätig ist, fand sie dabei immer wieder die Bestätigung, um ihren eingeschlagenen Weg weiterzugehen.

i Deutschlands wahrscheinlich jüngste Abiturientin: Lina Heider, Schülerin am Schüler-College. Peter Karges

Eine solche Unterstützung für Hochbegabte vermisst Schulleiterin Helga Thieroff allerdings oftmals. „Sollen unsere hochbegabten Kinder Leistungsträger unserer Gesellschaft werden und Verantwortung übernehmen, erwarte ich weit mehr Unterstützung durch Politik und Gesellschaft“, betonte Thieroff.

Schulweg mit Bravour gemeistert

Lina Heider hat ihren Schulweg nun mit Bravour gemeistert. Im Sommer legte die Elfjährige ihr Abitur mit den Leistungskursen Mathematik und Erdkunde ab, und nach dem Sommer möchte sie studieren. Ein Schülerstudium für Volkswirtschaftslehre hat sie bereits an der Uni Bonn absolviert. „Ich weiß aber noch nicht, ob ich VWL oder etwas anders studieren werde“, sagt Lina Heider.

i Schulleiterin Helga Thieroff Peter Karges

Wirtschaft ist auch eines der Themenfelder im „Kinder-College“, unter anderem mit dem Kurs „Werteorientiertes Management“. Neben Lina Heider wurden als Juniordozenten geehrt: Jule Kerpen, Sukarina Al Garafi, Constantin Hering, Miguel Rios, Anna-Lena Felzen, Vroni Hamann, Lennox Thomsen, Anja Bludau und Nelli Schartner.