Sanierung, Abriss, Umzug Die großen Fragen zum Koblenzer Max-von-Laue-Gymnasium 25.11.2025, 14:25 Uhr

i Die Arbeiten an der Fassade in Richtung Innenhof neigen sich am Max-von-Laue-Gymnasium in Koblenz dem Ende. Alexej Zepik

In 2026 kehrt am Koblenzer Max-von-Laue-Gymnasium nach Jahren der Sanierung erst mal Ruhe ein. Doch hinter den Kulissen geht es im nächsten Jahr ans Eingemachte, um die Frage zu klären: Soll die Schule generalsaniert oder komplett neu gebaut werden?

Wird das Koblenzer Max-von-Laue-Gymnasium abgerissen und neu gebaut oder doch „nur“ von Grund auf saniert? Eine Antwort auf diese Frage wird es voraussichtlich erst in rund einem Jahr geben, sagt Andreas Lukas. Aber der Baudezernent und Konstantin Duderstaedt, Projektleiter des Zentralen Gebäudemanagements der Stadt, haben eine klare Präferenz.







