Halloween in Koblenz Die Geister, die sie filmten Stefanie Braun 31.10.2026, 10:15 Uhr

i In einigen Kurzvideos kann man sich auf der Videoplattform Youtube einen Eindruck von der Arbeit der Filmemacher machen. Screenshot: YouTube/Die Geisterakten/Die Geisterakten–Staffel 6, Episode 13. Screenshot: „YouTube / Die Geisterakten / Die Geisterakten – Staffel 6, Episode 13: "Hinter dem Spiegel - Teil 1/2

Hobbyfilmer beleuchten Koblenz’ gruseligste Orte – und schaffen es mit ihrem Format „Geisterakten“ sogar auf Amazon. Mittlerweile gibt es sieben Staffeln. Doch was ist der heimgesuchteste Ort in Koblenz?

Es ist eigentlich ein Thema, das Viele heute nur allzu gerne ausblenden: den eigenen Tod oder noch schlimmer, den eines geliebten Menschen. Doch es ist unausweichlich, das musste auch Daniel Jansen erfahren, als sein Vater 2009 starb. Dort, wo andere den Blick abwenden und schnell weiterziehen möchten, wollte Jansen hinsehen, forschen, Antworten auf seine Fragen finden: Was passiert, wenn wir sterben?







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