Von der anderen Seite des Platzes hat Danail Neykov schon seit Jahren auf das ehemalige „Los Gauchos“ geschaut: Der Familienbetrieb mitten in der Koblenzer Altstadt hat ihm gefallen. Wie es dazu kam, dass er ihm und seinem Kompagnon heute gehört.
Lesezeit 3 Minuten
Die Möbel sind rausgeräumt, der Boden rausgerissen, die Wände kahl: Im Steakhaus Die Gauchos auf dem Koblenzer Plan ist an Genießen gerade nicht zu denken. Das soll sich aber ganz schnell ändern: Erst am 1. Februar haben die Betreiber Danail Neykov und Danail Zahraviev das Lokal geschlossen, am Donnerstag, 12.