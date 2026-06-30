Realschule plus in Koblenz
„Die ganze Debatte war nahe am Populismus“
Rechtsrheinisch liegt die Albert-Schweitzer-Realschule plus in Koblenz-Asterstein.
Rechtsrheinisch liegt die Albert-Schweitzer-Realschule plus in Koblenz-Asterstein.
Ingo Beller

Die Realschule plus rückte im Frühjahr ins Zentrum landesweiter Debatten. Vier Koblenzer Schulleiter melden sich nun zu Wort. Sie sprechen über Vorurteile. Und darüber, wie Politik  Wahlkampf auf dem Rücken der Schulen macht, statt Probleme zu lösen.

Lesezeit 10 Minuten
Vier städtische Realschulen plus gibt es in Koblenz: Auf der Karthause, auf dem Asterstein, in Lützel und in der Weißer Gasse in der Innenstadt. Ihre Schulleiterinnen und Schulleiter teilen, bei allen strukturellen und örtlichen Unterschieden, viele Erfahrungen und auch manche Sichtweise.

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