Realschule plus in Koblenz „Die ganze Debatte war nahe am Populismus“ Peter Meuer

Enni Schawo 30.06.2026, 15:32 Uhr

i Rechtsrheinisch liegt die Albert-Schweitzer-Realschule plus in Koblenz-Asterstein. Ingo Beller

Die Realschule plus rückte im Frühjahr ins Zentrum landesweiter Debatten. Vier Koblenzer Schulleiter melden sich nun zu Wort. Sie sprechen über Vorurteile. Und darüber, wie Politik Wahlkampf auf dem Rücken der Schulen macht, statt Probleme zu lösen.

Vier städtische Realschulen plus gibt es in Koblenz: Auf der Karthause, auf dem Asterstein, in Lützel und in der Weißer Gasse in der Innenstadt. Ihre Schulleiterinnen und Schulleiter teilen, bei allen strukturellen und örtlichen Unterschieden, viele Erfahrungen und auch manche Sichtweise.







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