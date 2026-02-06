Narretei im Eulenland: Die Funken Rot-Weiß-Gold lassen die Cowgirls tanzen
Tolle Tänze und spritzige Vorträge: Mit einem abwechslungsreichen und kurzweiligen Programm bewies die KG Funken Rot-Weiß-Gold Metternich einmal mehr, wie lebendig der Karneval im Eulenland ist.
In einer stimmungsvoll geschmückten rot-weiß-goldenen Halle erlebten die Besucher einen Abend voller Tanz, Humor und karnevalistischer Leidenschaft. Mit einem abwechslungsreichen und kurzweiligen Programm bewies die KG Funken Rot-Weiß-Gold einmal mehr, wie lebendig der Karneval in Metternich ist.