Die Seilbahn fährt schon seit zwei Wochen wieder, die ersten neuen Ausstellungen sind eröffnet. Nun hat die Festung mit einem Frühlingsfest auch offiziell den Start in die neue Saison gefeiert. Hunderte Besucher feierten mit.
Lesezeit 1 Minute
Es geht wieder los: Am Sonntag hat die Festung Ehrenbreitstein zum Festungsfrühling eingeladen, der die neue Tourismussaison einläutet. Das Gelände verwandelte sich für Hunderte Besucher in ein lebendiges Kulturzentrum, das Tradition und moderne Unterhaltung geschickt miteinander verknüpft und für alle Altersgruppen etwas zu bieten hat.