Führungen und Greifvögel Die Festung startet mit buntem Programm in die Saison Alexej Zepik 29.03.2026, 18:00 Uhr

i Theaterführung mit dem englischen Festungsspion "Humfrey": Die Führungen auf dem Gelände der Festung Ehrenbreitstein sind die ganze Saison über sehr beliebt. Alexej Zepik

Die Seilbahn fährt schon seit zwei Wochen wieder, die ersten neuen Ausstellungen sind eröffnet. Nun hat die Festung mit einem Frühlingsfest auch offiziell den Start in die neue Saison gefeiert. Hunderte Besucher feierten mit.

Es geht wieder los: Am Sonntag hat die Festung Ehrenbreitstein zum Festungsfrühling eingeladen, der die neue Tourismussaison einläutet. Das Gelände verwandelte sich für Hunderte Besucher in ein lebendiges Kulturzentrum, das Tradition und moderne Unterhaltung geschickt miteinander verknüpft und für alle Altersgruppen etwas zu bieten hat.







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