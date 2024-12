Advent an Rhein und Mosel Die etwas andere Art Weihnachtsbaum 17.12.2024, 00:01 Uhr

Eva Hornauer

Vorfreude ist die schönste Freude: Auf keine Zeit trifft das wohl so zu wie auf den Advent. Mit persönlichen Geschichten, Rezepten und Tipps wollen wir unseren Lesern das Warten aufs Fest versüßen. Diesmal geht es um Alternativen zum Weihnachtsbaum.

Für viele gehört ein festlich geschmückter Baum einfach zum Weihnachtsfest dazu. In meiner Kindheit hat die Weihnachtszeit erst so richtig angefangen, wenn ich mit meinem Vater den Christbaum geschmückt habe. Seitdem ich aber nicht mehr zu Hause wohne und die Feiertage nicht in meinen eigenen vier Wänden verbringe, überlege ich fast jährlich, wie ich dieses Gefühl, das der geschmückte Baum in meiner Kindheit bei mir ausgelöst hat, zurückbekomme.

