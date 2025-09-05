Einer ist gescheckt, der andere ist dunkelbraun: Die Rede ist von den beiden Eseln Ratz und Rübe, die seit einiger Zeit in Kettig bei den Förder- und Wohnstätten leben.

Ratz und Rübe heißen die beiden Neuankömmlinge – wobei: Eigentlich hatten sie schon rund drei Monate Zeit, sich im beschaulichen Kettig einzuleben. Die beiden Herren sind nicht irgendwelche Dorfbewohner, sie sind die zwei Esel der Förder- und Wohnstätten (FWS) gGmbH in Kettig. Zusammen mit vier Enten, 35 Hühnern, einem Hahn und drei Ziegen leben sie hier – und werden von den Klienten der FWS sowie den Mitarbeitern gehegt und gepflegt. „In den ersten Tagen und Wochen haben wir uns auch noch lautstark mitgefreut, wenn einer der Esel einen Laut getan hat“, erinnert sich Christine Vogt, die den Bereich Tagesförderstätten der FWS Kettig leitet. Zu diesem Bereich gehört eben auch die Tierwelt, deren Bewohner nun auch Ratz und Rübe sind.

i Einer der neuen Kettiger Dorfbewohner: Esel Ratz. Maja Schmidt

Ratz und Rübe stammen aus dem Tierschutz – wie auch die Hühner, die unter anderem vom Federtierheim Neuss vermittelt wurden und ein trostloses Leben in Legeställen hinter sich haben. Auch in Zukunft will man tierische Mitbewohner aus dem Tierschutz adoptieren.

i Christine Vogt, Leiterin des Bereichs Tagesförderstätten der FWS Kettig, zeichnet sich für die gefederten und behuften Bewohner der Tierwelt mitverantwortlich. Maja Schmidt

Die Idee mit den beiden Eseln – für die man nicht nur ordentlich um- und angebaut hat, sondern für die Vogt auch die Kettiger Nachbarschaft vorgewarnt und um Einverständnis gebeten hat – stammt vom Prokuristen der FWS, Rolf Stamm. „Wir wollten die Tierwelten vergrößern, dazu gab es viele Ideen“, sagt Vogt. „Unsere Geschäftsführerin hatte Alpakas vorgeschlagen, da waren wir uns nicht sicher, ob die so gut im Umgang mit unseren Klienten sind.“ „Ich wollte Schweine – da muss man aber viele Auflagen erfüllen“, sagt Meuer. Schlussendlich blieb man bei den Eseln, die im Mai in Kettig angekommen sind – nach zwei Jahren Planung und Vorbereitung. Ratz und Rübe haben einen eigenen Stall, einen mit Sand aufgefüllten Auslauf und eine Weidefläche, auf der sie täglich eine Stunde grasen dürfen – zu viel vom grünen Kraut wäre nämlich nicht gut für die Figur der beiden Herren.

i Rübe heißt der gescheckte Esel. Maja Schmidt

In der Tierwelt, die seit fünf Jahren ein offizielles Betätigungsfeld der Tagesförderung ist, übernehmen die Klienten der FWS – also Menschen mit Beeinträchtigungen, die aufgrund der Schwere ihrer Beeinträchtigung keine Beschäftigung in der Werkstatt der FWS finden würden – Verantwortung. Egal ob Hitze, Sonnenschein, Regen oder Kälte: Die Tiere werden versorgt, bekommen Futter und frisches Wasser, die Stallungen müssen sauber gemacht werden, und generell muss nach dem Zustand der Tiere geschaut werden. Natürlich sind die Klienten dabei nicht auf sich alleine gestellt: Das pädagogische Personal, bei dem in der Tierwelt Sina Meuer den Chefhut aufhat, übernimmt die Hauptlast.

i Ohne Sina Meuer wäre die Tierwelt der FWS nicht möglich, davon ist ihre Vorgesetzte überzeugt. Maja Schmidt

Ein typischer Tag in der Tierwelt beginnt mit einem gemeinsamen Frühstück im direkt an die Tierwelt angeschlossenen Glascontainer. Steht die Tür offen, könnte auch das ein oder andere Huhn dabei Gesellschaft leisten. Nach dem Frühstück geht es raus an die Arbeit. „Dann versorgen wir die Tiere, bringen frisches Wasser und Futter, misten die Ställe oder gehen Futter einkaufen“, erklärt Meuer. Auch das Gelände selbst wird gepflegt. Dafür halte man auch immer nach Gerätschaften Ausschau, die speziell auch von den Klienten genutzt werden könnten, wie etwa die Handkehrmaschine, mit dem sich die Wege in der Tierwelt auch von Menschen mit motorischen Beeinträchtigungen kehren lassen.

Tierwelt bietet sinnvolle Betätigung

Nachdem die Tiere versorgt sind, gibt es Mittagessen, gefolgt von weiteren Aktivitäten – gerne draußen, gerne bei den Tieren. „Wir machen eine sinnvolle Arbeit, wir versorgen Tiere“, sagt Meuer. „Und ja, unsere Klienten sollen auch mitarbeiten, so gut eben jeder kann, auch wenn das dann seine Zeit dauert.“ Ihre Vorgesetzte, Vogt, fügt hinzu: „Wir erhalten auch das Feedback, dass unsere Klienten, die in der Tierwelt arbeiten, am Ende des Tages müde sind.“

i Ein kleines Tierparadies wurde bei der FWS in Kettig geschaffen. Über Tag bewegen sich die meisten Tiere frei auf dem Gelände der Tierwelt. Über Nacht sind sie sicher in ihren Gehegen und Ställen untergebracht. Die Wimpfel dienen übrigens dazu, Greifvögel davon abzuhalten, das ein oder andere Huhn zu klauen. Maja Schmidt

Generell werde die Tierwelt als eine von zehn Betätigungsfeldern der Tagesförderung gut angenommen, natürlich vor allem in den Sommermonaten. „Ich habe schon das Gefühl, dass die Klienten hausintern Ansehen dafür bekommen, wenn sie hier arbeiten dürfen“, meint Vogt. „Und auch die Eltern der Klienten und die Betreuer sind begeistert von dem Projekt.“

Feste Mitarbeiter und feste Klienten sind im Bereich Tierwelten beschäftigt. Die Tierhaltung generell ist aber älter als der Bereich. Schon vor 13 Jahren gab es hier Hühner, Enten und Ziegen. „Da ist es wie in der Familie: Zuerst sagen alle ,wir kümmern uns’, und dann bleibt es doch bei einigen wenigen hängen, die dann auch auf lange Sicht dran bleiben“, sagt Vogt mit amüsiertem Unterton. Sina Meuer war von Anfang an dabei – und ist eben auch dabei geblieben. „Für ein solches Projekt braucht es Leute wie Sina und die engagierten Mitarbeiter der Abteilung“, sagt Vogt. Woraufhin die Gelobte antwortet: „Und Vorgesetzte wie Christine, die das mitmachen.“

i Ein Huhn hat es sich in einer Mulde gemütlich gemacht. Beim Besuch unserer Zeitung wurde gerade der Hühnerstall ausgemistet. Maja Schmidt

Schlussendlich verantwortlich für die Tiere, die an den Wochenenden vom Schichtdienst versorgt werden, sind Vogt und Meuer. Beide Frauen sind auch echte Tierfreunde, hatten beziehungsweise haben auch selbst immer das ein oder andere Haustier gehalten. Und das kommt dem Projekt Tierwelt sicherlich zugute, denn: Für die Haltung der Tiere mussten sie sich zum Beispiel auch Sachkundeprüfungen durch das Veterinäramt unterziehen – also pro Tierart eine.

i Zwei Tierfreunde in einem Bild: Christine Vogt (links) und Sina Meuer stehen vor dem Teich der Laufenten. Maja Schmidt

Für die Kettiger selbst ist die Tierwelt ebenfalls begehbar, auch an Wochenenden. Wer also Ratz und Rübe gerne einmal persönlich kennenlernen möchte, kann das tun: Das Gelände der Tierwelt kann man begehen, nur sollte man darauf achten, die Tür hinter sich zu schließen. Allein in den Auslauf der Esel gehen, darf man allerdings nicht. Weiterhin bitten die FWS, dass die Tiere nicht gefüttert werden. Gegen eine kleine Spende beim Besuch würden sich die FWS und auch die beiden Esel nicht wehren.

Klienten der FWS

Im Gespräch mit unserer Zeitung sprechen Christine Vogt und Sina Meuer von den Klienten der FWS Kettig. Gemeint sind Menschen mit Beeinträchtigung, die entweder in den FWS leben oder in der Tagesförderung betreut werden, in der Werkstatt arbeiten oder das Therapiezentrum in Anspruch nehmen. Bevor es die Angebote Werkstatt, Tagesförderung und Therapiezentrum gab, sprach man nur von Bewohnern. ev