Wo früher Güterzüge hielten, können nun Menschen leben und bald auch Kinder spielen und Nachbarn sich in den Grünanlagen treffen. Das Rosenquartier an der Andernacher Straße in Lützel wächst, die ersten Bewohner sind eingezogen. Wie es weitergeht.
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Die ersten Klingelschilder sind angebracht, vor einer Reihe Wohnungen liegen Fußmatten, und auf einigen Balkonen blühen die Frühlingsblumen: sichtbare Zeichen, dass im neuen Rosenquartier in Lützel die ersten Menschen wohnen. Jeden Tag passiert jetzt hier was, immer wieder stehen Umzugswagen vor den ersten Gebäuden des neuen Quartiers, berichtet Adrian Jukic vom Unternehmen BPD, das das Rosenquartier baut.