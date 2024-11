Schweigemarsch gegen Zwangsprostitution in Koblenz: Walk for Freedom steht nach Mord unter besonderem Zeichen Die dunklen Seiten des Rotlichts: Wie ein Verein Frauen im Koblenzer Milieu eine Stimme geben will 18.10.2024, 06:00 Uhr

i Eine Prostituierte steht an einem rot beleuchteten Bett in einem Studio. (Symbolbild) Hauke-Christian Dittrich. picture alliance/dpa/Hauke-Chris

Gewalt erleben Frauen im Rotlichtmilieu regelmäßig. Das erfährt Bettina Kneisler vom Verein Projekt Schattentöchter immer wieder, wenn sie mit Frauen aus der Szene spricht. Der brutale Mord an einer Prostituierten in Koblenz führte vielen Menschen die Abgründe einer Schattenwelt vor Augen. Im Interview spricht Kneisler darüber, wie das Milieu auf den Mord reagierte, weshalb Frauen der Ausstieg oft so schwerfällt und warum in Koblenz ein Schweigemarsch gegen Zwangsprostitution stattfindet.

Der Mord an einer 31-jährigen Prostituierten schockierte im November 2023 eine ganze Stadt. Über Monate wurde die Frau von zwei Peinigern in einem Wohnhaus mitten in Koblenz zu Tode gequält. Für einen Moment blickten Menschen in die Abgründe einer Welt, in der sich Bettina Kneisler bestens auskennt.

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen