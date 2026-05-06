Abitur in Vallendar
Die Diamanten sind geschliffen
Der diesjährige Abiturjahrgang der Schönstätter Marienschule hatte sich für den Abschluss in feine Robe gekleidet.
Der diesjährige Abiturjahrgang der Schönstätter Marienschule hatte sich für den Abschluss in feine Robe gekleidet.
Daniel Bleyenberg

Licht- und glanzvoll ließen sich die Absolventinnen des Abiturjahrgangs 2026 der Schönstätter Marienschule während ihres Abiballs in der Aula der eigenen Schule in Vallendar feiern.

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Licht- und glanzvoll ließen sich die Absolventinnen des Abiturjahrgangs 2026 der Schönstätter Marienschule feiern. Das Motto: Swabirovski – Die Diamanten sind geschliffen. Der Festtag begann mit einem ökumenischen Gottesdienst in der Pallottikirche, bei dem Pfarrerin Ricara Bosse und Diakon Marco Rocco dem Wortgottesdienst vorstanden.

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