Abitur in Vallendar: Die Diamanten sind geschliffen
Abitur in Vallendar
Die Diamanten sind geschliffen
Licht- und glanzvoll ließen sich die Absolventinnen des Abiturjahrgangs 2026 der Schönstätter Marienschule während ihres Abiballs in der Aula der eigenen Schule in Vallendar feiern.
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Licht- und glanzvoll ließen sich die Absolventinnen des Abiturjahrgangs 2026 der Schönstätter Marienschule feiern. Das Motto: Swabirovski – Die Diamanten sind geschliffen. Der Festtag begann mit einem ökumenischen Gottesdienst in der Pallottikirche, bei dem Pfarrerin Ricara Bosse und Diakon Marco Rocco dem Wortgottesdienst vorstanden.