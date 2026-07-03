Burg Weckbecker in Lehmen 
Die Burg, die keiner haben will
In Lehmen an der Mosel steht das denkmalgeschützte Rittergut Burg Weckbecker aus dem 12. Jahrhundert seit Jahrzehnten leer und v
In Lehmen an der Mosel steht das denkmalgeschützte Rittergut Burg Weckbecker aus dem 12. Jahrhundert seit Jahrzehnten leer und verfällt.
Kevin Rühle. Kevin Ruehle

Es gab schon so einige Ideen, was in dem Anwesen in Lehmen entstehen könnte. Der Lost Place zerfällt vor sich hin. Doch warum will niemand das Gebäude kaufen? Und welche innovativen Ideen gab es schon?

Lesezeit 3 Minuten
Seit Jahrzehnten steht die historische Burg Weckbecker in Lehmen leer. Das Anwesen gilt als Lost Place, einem verlorenen beziehungsweise verlassenen Ort. Der marode Zustand macht es nicht einfach, die Anlage zu verkaufen. Doch nicht nur das: Auch der Denkmalschutz, unter dem das Gebäude steht, lässt viele vor einem Kauf zurückschrecken.

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