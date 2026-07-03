Es gab schon so einige Ideen, was in dem Anwesen in Lehmen entstehen könnte. Der Lost Place zerfällt vor sich hin. Doch warum will niemand das Gebäude kaufen? Und welche innovativen Ideen gab es schon?
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Seit Jahrzehnten steht die historische Burg Weckbecker in Lehmen leer. Das Anwesen gilt als Lost Place, einem verlorenen beziehungsweise verlassenen Ort. Der marode Zustand macht es nicht einfach, die Anlage zu verkaufen. Doch nicht nur das: Auch der Denkmalschutz, unter dem das Gebäude steht, lässt viele vor einem Kauf zurückschrecken.