Sessionshöhepunkte der KG Die Blau-Weißen in Moselweiß lassen die Aula beben 05.02.2026, 13:34 Uhr

i Diese Tänzerinnen der KG Blau-Weiß Moselweiß legen in ihren Auftritt alles rein, was sie haben. Dietmar Mühlen

Die Prunksitzungen der Blau-Weißen in Moselweiß zeigten eindrucksvoll, dass die Karnevalsgesellschaft auch nach der Tollitätensession niemals satt wird vom Karneval.

Mit zwei Prunksitzungen und einem sehr gut besuchten Kinderkostümfest hat die Karnevalsgesellschaft Blau-Weiß Moselweiß bewiesen, dass das närrische Leben auch im ersten Jahr nach der historischen Tollitätensession wieder in vollem Gange ist. Die Rückkehr in das geliebte „Wohnzimmer“, die Aula der Berufsbildenden Schule, wurde vom Publikum gefeiert und bot an zwei Abenden Karneval auf höchstem Niveau, moderiert von Sitzungspräsident Steffen ...







Artikel teilen

Artikel teilen