Großer Abschluss in Koblenz Die Besten von den Guten: Die Gewinner der Gauklergala Alexander Thieme-Garmann 03.08.2026, 18:00 Uhr

i Moderatorin Dörthe Dutt präsentiert zum Abschluss alle Protagonisten des großen Finales auf der Bühne. Am Sonntagabend nach dem Gauklerfest wird traditionell der beste Programmpunkt gekürt. Alexander Thieme-Garmann

Da waren sich am Sonntagabend viele Menschen im Publikum einig: In der Haut der Jurymitglieder bei der Abschlussgala der Gauklerfestung hätte man nicht stecken wollen. Denn alle sieben Künstler/gruppen hätten den ersten Platz verdient.

Das große Finale bildete auch bei seiner 35. Auflage den Abschluss der Gauklerfestung, die der Förderverein Kultur im Café Hahn das gesamte Wochenende über präsentieren durfte. In guter Tradition schlüpfte Dörthe Dutt, die Grande Dame des Kowelenzer Showbizz, in die Rolle der Moderatorin.







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