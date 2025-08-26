Chrom, Lack und motorisierte Geschichte: Oldtimer faszinieren Menschen nach wie vor. Einer, der diese Faszination sicher teilt, ist Ralph Grieser. Der Liebhaber klassischer Fahrzeuge hat vor knapp zehn Jahren seine Leidenschaft zum Beruf gemacht. Sein Depot3 im Gewerbepark Mülheim-Kärlich ist eine exklusive Adresse für Nostalgiefans aus aller Welt. Hier ein Blick hinter die Kulissen.
Oldtimer satt: Ein Blick ins Depot3 von Ralph Grieser
