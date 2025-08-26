Ob als Wertanlage oder als Sammlerstück: Die Faszination Oldtimer ist ungebrochen. Eine exklusive Adresse für die Fans alter Autos ist das Depot3 im Gewerbepark Mülheim-Kärlich. Hier die schönsten Fotos.

Chrom, Lack und motorisierte Geschichte: Oldtimer faszinieren Menschen nach wie vor. Einer, der diese Faszination sicher teilt, ist Ralph Grieser. Der Liebhaber klassischer Fahrzeuge hat vor knapp zehn Jahren seine Leidenschaft zum Beruf gemacht. Sein Depot3 im Gewerbepark Mülheim-Kärlich ist eine exklusive Adresse für Nostalgiefans aus aller Welt. Hier ein Blick hinter die Kulissen.