Chrom, Lack und alte Autos
Die besten Oldtimer-Fotos aus Ralph Griesers Depot3 
Ein halbes Jahrhundert unter der Wüstensonne Nevadas – der VW Karmann Ghia, Baujahr 1968.
Rico Rossival

Ob als Wertanlage oder als Sammlerstück: Die Faszination Oldtimer ist ungebrochen. Eine exklusive Adresse für die Fans alter Autos ist das Depot3 im Gewerbepark Mülheim-Kärlich. Hier die schönsten Fotos. 

Lesezeit 3 Minuten

Chrom, Lack und motorisierte Geschichte: Oldtimer faszinieren Menschen nach wie vor. Einer, der diese Faszination sicher teilt, ist Ralph Grieser. Der Liebhaber klassischer Fahrzeuge hat vor knapp zehn Jahren seine Leidenschaft zum Beruf gemacht. Sein Depot3 im Gewerbepark Mülheim-Kärlich ist eine exklusive Adresse für Nostalgiefans aus aller Welt. Hier ein Blick hinter die Kulissen.

Noch mehr Oldtimer in Mülheim-Kärlich - Besuch bei DEPOT3 by Ralph Grieser
Rico Rossival
Bereit für die Ausfahrt im Käfer Cabrio - Ralph Grieser mit Partnerin Nadine Leinz und Hundedame Ella.
Rico Rossival
Noch mehr Oldtimer in Mülheim-Kärlich - Besuch bei DEPOT3 by Ralph Grieser
Rico Rossival
Ferrari 308
Rico Rossival
Ferrari 308
Rico Rossival
Ralph Grieser
Rico Rossival
Der Mercedes 300 SL Roadster von 1961 ist einer der Schätze im Showroom.
Rico Rossival
Motor Mercedes 300 SL Roadster
Rico Rossival
Ralph Grieser
Rico Rossival
Noch mehr Oldtimer in Mülheim-Kärlich - Besuch bei DEPOT3 by Ralph Grieser
Rico Rossival
VW Karmann
Rico Rossival
Ein halbes Jahrhundert unter der Wüstensonne Nevadas – der VW Karmann Ghia, Baujahr 1968.
Rico Rossival
Ein Blick in die Werkstatt: Viele Klassiker werden hier wieder in Schuss gebracht..
Rico Rossival
Motor Mercedes 300 SL Motor
Rico Rossival
Motor Mercedes 300 SL Zylinder Kolben
Rico Rossival
Motor Mercedes 300 SL ohne Motor
Rico Rossival
Polieren
Rico Rossival
Motor Mercedes 300 SL
Rico Rossival
VW Radkappe
Rico Rossival
1 / 19

Top-News aus der Region