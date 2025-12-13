Schutzwände anfangs umstritten Die Bahn macht in Rhens bald weniger Lärm Annika Wilhelm 13.12.2025, 11:00 Uhr

i Vorbeifahrende Züge können Krach machen. In Rhens soll damit bald Schluss sein. Hier sollen wie in Brey Schallschutzwände entstehen. Wie diese aussehen werden, ist aber noch unklar. Rico Rossival

Weniger Lärm für Rhens: Die Bahn will mit Schallschutzwänden für mehr Ruhe sorgen. Doch einige Anwohner wehrten sich laut gegen den Lärmschutz. Warum?

Zwischen dem Rhein und Rhens verlaufen Gleise der Bahn. Mehrmals am Tag fahren Eisenbahnen darüber, ob es nun Personen- oder Güterzüge sind, wodurch Lärm entsteht. Damit die Anwohner weniger Krach abbekommen, will die Bahn nun Maßnahmen ergreifen: Schallschutzwände waren schon öfter in Rhens Thema, jetzt sollen sie aber tatsächlich entstehen.







