Die Bahn macht in Rhens bald weniger Lärm

Weniger Lärm für Rhens: Die Bahn will mit Schallschutzwänden für mehr Ruhe sorgen. Doch einige Anwohner wehrten sich laut gegen den Lärmschutz. Warum?
Lesezeit 2 Minuten
Zwischen dem Rhein und Rhens verlaufen Gleise der Bahn. Mehrmals am Tag fahren Eisenbahnen darüber, ob es nun Personen- oder Güterzüge sind, wodurch Lärm entsteht. Damit die Anwohner weniger Krach abbekommen, will die Bahn nun Maßnahmen ergreifen: Schallschutzwände waren schon öfter in Rhens Thema, jetzt sollen sie aber tatsächlich entstehen.