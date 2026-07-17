Anfang Juni wurde sie plötzlich – ohne Ankündigung – geschlossen: eingewickelt in transparente Folie und Baustellenband waren die AWO-Altkleidercontainer in Koblenz nicht mehr befüllbar. Nun sind sie geöffnet. Das steckt dahinter.
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Die Altkleidercontainer der AWO im Stadtgebiet Koblenz sind wieder offen. Seit wann und ob alle rund 23 schon wieder befüllbar sind, weiß Alexandra Stadtmüller nicht. „Das entzieht sich unserer Kenntnis“, schreibt die AWO-Mitarbeiterin auf Anfrage der Redaktion.