Firma Baliz holt Altkleider ab Die AWO-Container in Koblenz sind wieder geöffnet Katrin Steinert 17.07.2026, 12:00 Uhr

i Die AWO-Altkleidercontainer in Koblenz – hier im Stadtteil Rübenach – sind wieder geöffnet. Am Rand der Boxen und an den Griffen sind noch die Spuren der Schließung sichtbar: Sie waren mit transparenter Folie umwickelt und zugeklebt worden. Katrin Steinert

Anfang Juni wurde sie plötzlich – ohne Ankündigung – geschlossen: eingewickelt in transparente Folie und Baustellenband waren die AWO-Altkleidercontainer in Koblenz nicht mehr befüllbar. Nun sind sie geöffnet. Das steckt dahinter.

Die Altkleidercontainer der AWO im Stadtgebiet Koblenz sind wieder offen. Seit wann und ob alle rund 23 schon wieder befüllbar sind, weiß Alexandra Stadtmüller nicht. „Das entzieht sich unserer Kenntnis“, schreibt die AWO-Mitarbeiterin auf Anfrage der Redaktion.







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