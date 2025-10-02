Koblenz: Sicherheit ist Thema „Die anderen Länder sind auch nicht schneller“ Winfried Scholz 02.10.2025, 17:27 Uhr

i BAAINBw-Präsidentin Annette Lehnigk-Emden und MdB Josef Oster diskutierten mit den Besuchern sicherheitspolitische Themen. Winfried Scholz

In diesen herausfordernden Zeiten ist es nicht verwunderlich, dass ein Gespräch über Sicherheitspolitik in Koblenz auf reges Interesse stößt: So ist es proppenvoll, als MdB Josef Oster BAAINBw-Präsidentin Annette Lehnigk-Emden zum Austausch trifft.

„Die anderen Länder sind bei der Beschaffung auch nicht schneller als wir. Nur bei uns in Deutschland wird darüber geredet und zwar negativ. Wenn irgendwas schief läuft, sind wir es schuld.“ Mit diesen Worten klagte Annette Lehnigk-Emden, die Präsidentin des Bundesamts für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr (BAAINBw), beim sicherheitspolitischen Gespräch des Bundestagsabgeordneten Josef Oster (CDU) darüber, dass ihre ...







Artikel teilen

Artikel teilen