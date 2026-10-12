Er ist eine logistische Meisterleistung: Der Umzug des Koblenzer Stadtarchivs bedeutet, dass Zehntausende Dokumente der Stadtgeschichte gesichtet, teils neu geordnet und verpackt wurden. Nun wird es ernst, und der Umzug ist im Gange. Ein Besuch.
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Der Umzug des Koblenzer Stadtarchivs ist im vollen Gange. Zehntausende Dokumente der Stadtgeschichte verlassen ihr Zuhause in der sanierungsfälligen Alten Burg, um in modernen Räumen des Forums, mitten in der Stadt, eine neue Heimat zu finden. Zwei Lkws pendeln an 14 Tagen zwischen den Orten hin und her.