Stadtarchiv zieht ins Forum um
Die Alte Burg von Koblenz wird kistenweise leer geräumt
Der Umzug des Koblenzer Stadtarchivs von der Alten Burg ins Forum Confluentes läuft. Hier lädt ein Arbeiter Kisten aus der Burg
Der Umzug des Koblenzer Stadtarchivs von der Alten Burg ins Forum Confluentes läuft. Hier lädt ein Arbeiter Kisten aus der Burg vom Außenaufzug ab und den Inhalt in den Lkw.
Katrin Steinert

Er ist eine logistische Meisterleistung: Der Umzug des Koblenzer Stadtarchivs bedeutet, dass Zehntausende Dokumente der Stadtgeschichte gesichtet, teils neu geordnet und verpackt wurden. Nun wird es ernst, und der Umzug ist im Gange. Ein Besuch.

Lesezeit 3 Minuten
Der Umzug des Koblenzer Stadtarchivs ist im vollen Gange. Zehntausende Dokumente der Stadtgeschichte verlassen ihr Zuhause in der sanierungsfälligen Alten Burg, um in modernen Räumen des Forums, mitten in der Stadt, eine neue Heimat zu finden. Zwei Lkws pendeln an 14 Tagen zwischen den Orten hin und her.
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