Die Grünen als Hetzer und Spalter? Nach dem Wirbel um den Sommerempfang der Koblenzer CDU kam es für die Öko-Partei dicke. Vorsitzender Christopher Bündgen und Fraktionschefin Kim Theisen widersprechen im Interview – und sprechen eine Einladung aus.

Es war eine der großen Debatten dieses Sommers: Die Koblenzer CDU feierte ihren jährlichen Empfang. Eingeladen hatten die Christdemokraten dazu Parteikollegin und Bundestagspräsidentin Julia Klöckner. Das allein wäre noch kein Aufreger gewesen. Statt fand das Ganze allerdings unter dem Dach der Compugroup Medical. Deren Gründer und Verwaltungsratschef Frank Gotthardt gilt zugleich als Hauptfinanzier des rechtspopulistischen Nachrichtenportals Nius. Und damit stand dann auch die Frage im Raum: Darf Klöckner das – als eigentlich der Neutralität verpflichtete Bundestagspräsidentin? Und wieso feiert die CDU überhaupt bei Gotthardt? Mit Kritik hervor taten sich vor allem die Koblenzer Grünen – und mussten sich im Nachgang ihrerseits den Vorwurf gefallen lassen, das Thema zu nutzen, um zu hetzen und zu spalten. Mit unserer Redaktion sprechen Vorsitzender Christopher Bündgen und Fraktionschefin Kim Theisen darüber, worauf ihre Kritik eigentlich abzielte und warum sie sich dennoch als verbindende Kraft in der Koblenzer Stadtpolitik sehen.

Frau Theisen, Herr Bündgen, mit etwas Abstand zum Sommerempfang der CDU: Wie ist jetzt Ihre persönliche Stimmung, und wie die in der Partei? Ihnen wird und wurde eine auf Streit und Krawall angelegte Kampagne vorgeworfen.

Bündgen: Immer noch sehr fassungslos über das, was da passiert ist. Wir wollten das alles nicht so richtig glauben. Aber die Wellen, die das geschlagen hat, zeigen es doch: Halb Deutschland, von ganz links bis weit in die Mitte hinein, hat den Empfang kritisiert. Natürlich haben wir auch noch einmal unsere Position überprüft, vor allem, wie wir in Koblenz gegenüber den anderen Parteien auftreten wollen. Prio eins hat Sachpolitik. Prio zwei hat der Versuch, verbinden und Mehrheiten suchen zu wollen. In der Politik gibt es nicht nur Streit, dafür gibt es genug Beispiele. Aber Prio drei gibt es eben auch: Wenn etwas gegen unsere Werte läuft, dann sagen wir das auch angemessen stark. Das ist konstruktiv und hat mit Hetze nichts zu tun.

Theisen: Der Erfolg unserer Ratsarbeit zeigt doch weit über den Sommerempfang hinaus, dass wir die verbindende Kraft sind. Mit der SPD haben wir ein Bündnis. Mit weiteren Fraktionen wie den Freien Wählern, Linke-Partei und WGS arbeiten wir gern und gut zusammen. Bei der CDU dagegen gab es schon früher eine Reihe von Ausfällen, etwa bei einem Änderungsantrag zu einem AfD-Antrag oder rund um den Haushalt. Demokratie lebt davon, dass man anderen ab und zu sagt „So geht es nicht“.

Bündgen: Und trotzdem kann man danach immer noch ein Bier zusammen trinken. Das passiert ja auch. Es ist viel geschaffen worden, etwa der runde Tisch der Demokraten. Zu dem die CDU aber nicht kommt und die AfD nicht eingeladen ist. Oder jetzt die informelle Runde „Politik und Bier“, bei der alle demokratischen Parteien da waren. Da geht viel, auch wenn das vielleicht keine Schlagzeilen gibt.

Theisen: Das Menschliche ist in Koblenz da, aber trotzdem muss man in der Sache auch mal hart zueinander sein.

Es geht nicht um Schlagzeilen. Wenn etwas sichtbar nicht funktioniert, benennt eine Redaktion das. Deshalb diese Frage: Wenn bei allem Einverständnis hinter den Kulissen auf offener Bühne etwas trotzdem nicht funktioniert – liegt das dann an Menschen?

Theisen: Da möchte ich auf eine Äußerung von Marion Lipinski-Naumann von der SPD zurückgreifen: Wir wollen nicht einzelne Personen kritisieren. Führungspersonen kommen nur in diese Verantwortung, weil sie von einer Basis getragen werden. Das Problem ist der Kurs der CDU insgesamt. Für den gibt es in Partei und Fraktion Mehrheitsentscheidungen. Auch die Entscheidung zum Ort des Sommerempfangs hat niemand allein gefällt. Laute Stimmen aus der CDU dagegen habe ich nicht vernommen, auch nicht in der Landespartei.

Bündgen: Ich gebe zu, dass wir auch schon früher ordentlich auf die CDU draufgehauen haben. Das war, etwa nach dem Interview von Stephan Otto in der Rhein-Zeitung, aus unserer Sicht auch nötig. Aber immer weiter aufeinander draufhauen ist nicht die Lösung. Wir reden aktuell zu wenig miteinander. Auch weil die CDU sich absondert. Aber sie kann jederzeit zurückkommen. Es geht auch zusammen, Politik besteht nicht nur aus Streit. Das setzt aber den entsprechenden Willen bei allen voraus.

Es ist noch nicht so lange her, da galt Schwarz-Grün als das politische Zukunftsmodell. Davon ist nichts mehr übrig. Weil man die Grünen rechnerisch nicht mehr braucht?

Bündgen: Nein, nicht weil man uns nicht mehr braucht. Aber man hat wohl erkannt, dass man sich bis weit nach rechts profilieren kann, wenn man auf uns draufhaut und sich so als Alternative zur Alternative präsentiert. Das scheint auch in Koblenz die aktuelle Strategie zu sein.

Theisen: Das Problem dabei ist, dass man so der AfD keine Wählerinnen und Wähler wegnimmt, sondern vielmehr die Wahl der AfD legitimiert. Das hat die CDU bislang weder in Koblenz noch in Berlin verstanden. Auch Frau Klöckner nicht. Denken Sie an ihren Social-Media-Post vor der Bundestagswahl, wo sie sich als demokratische Alternative zur AfD präsentierte. Rechtsextreme Inhalte haben aber keine Alternative, weil sie nicht demokratisch, sondern rechtsextrem sind. Das ständige Anbiedern ist auch für die CDU gefährlich, das sieht man in anderen Ländern und in den Umfragen. Das war bei uns auch so vor einigen Jahren: Durch Fridays for Future hatten wir als Original beim Klimaschutz großen Auftrieb. Menschen wählen immer das Original. Wer heute aber rassistischen Mist wählen will, wählt die AfD und nicht die CDU.

i Julia Klöckner beim CDU-Sommerfest. Ihr Auftritt dort löste Kritik aus - auch bei den Koblenzer Grünen. Schossen Letztere in der Debatte über das Ziel hinaus? Birgit Pielen

Und das merkt wirklich niemand? Oder will das niemand merken?

Bündgen: Fakt ist: Das, was gerade passiert, ist genau das, was die AfD will. Die CDU soll aus der Mitte gezogen werden. Dass man uns in diesem Zusammenhang eine Hetzkampagne gegen die CDU unterstellt, ist in Anbetracht der Sache, um die es ging, nämlich das Hetzportal Nius, absurd. Wir haben Sorge um die Demokratie, aber wir gewinnen keinen Wähler damit, wenn wir die CDU kritisieren. Für uns wäre es aktuell deutlich entspannender, nichts zu tun. Aber das ist nicht unser Anspruch.

Theisen: Das Gruselige ist, dass diese Strategie funktioniert. Die CDU isoliert sich immer weiter und ist verunsichert. Das merkt man in Berlin wie in Koblenz. Es ist schwierig, noch Absprachen zu treffen. Was im Übrigen dazu führt, dass das Verständnis für unseren Kurs auch bei unserer Basis sinkt. Unsere Hand bleibt für die CDU aber ausgestreckt.

In Koblenz können Sie sich als Partei noch so gönnerhaft geben, da bekommen Sie rechnerisch noch eine Mitte-Links-Mehrheit zusammen. Im Bund ginge das aktuell schon nicht mehr gegen CDU und AfD aus.

Bündgen: Uns geht es nicht um Rechenspiele, sondern um die Demokratie.

Theisen: Dafür braucht es aber den Minimalkonsens, dass man keine Mehrheiten mit der AfD zustande bringt und das nicht wie der Kanzler im Sommerinterview normalisiert, nach dem Motto „Dann haben wir halt manchmal Mehrheiten mit den Linken und mal mit der AfD“. Das ist nicht „Ach ja mein Gott“, das ist gefährlich.

Beneiden Sie nach all dem Donnerhall um den Empfang die SPD? Herr Langner zieht am Ende bunte Socken an und hat den Ruhm, und Sie haben den ganzen Ärger.

Bündgen: Oder den Fame, wenn Sie wollen.

Theisen: Wir waren immer mit der SPD und dem Oberbürgermeister eng abgestimmt.

Bündgen: Ich habe auch viele positive Rückmeldungen im Nachgang bekommen. Die Leute honorieren schon, wenn man bei allem Willen zum Brückenbauen auch einmal Klartext spricht.

Theisen: Dadurch, dass bundesweit berichtet worden ist, ist im Übrigen vielen Menschen auch zu Verbindung zu Nius überhaupt erst klar geworden.

Was halten Sie von dem Vergleich zwischen der taz und Nius, den Julia Klöckner in diesem Zusammenhang gezogen hat?

Bündgen: Damit wollte sie ihren Besuch legitimieren und ist damit kläglich gescheitert.

Theisen: Das passt auch in keiner Weise zu ihrem Amt als Bundestagspräsidentin.

Bündgen: Emotional ist das alles trotzdem gerade sehr anstrengend.

Noch eine Frage zur CDU: Haben die Christdemokraten gerade gefühltes Oberwasser oder sind sie tatsächlich so nervös wie Sie sie zeichnen?

Bündgen: Ich glaube, das wissen die selbst nicht.

Theisen: Sie sind kopflos, führungslos und orientierungslos. Sie irren herum und hoffen, mit einem Irrweg wieder groß zu werden. Sie haben in Koblenz immer noch nicht verkraftet, nicht mehr die alleinigen Bestimmer zu sein, während andere gewohnt sind, Kompromisse zu machen.

Aber die Grünen machen alles richtig?

Bündgen: Naja, zur Ehrlichkeit gehört dazu, dass auch wir das Problem haben, das alle haben: Wir wollen alle die AfD klein machen, aber es gelingt uns nicht. Ich nehme auch weiten Teilen der Koblenzer CDU weiterhin ab, dass sie dieses Ziel haben.

Also setzen Sie weiterhin auf eine politische Auseinandersetzung mit der AfD? Oder hoffen Sie darauf, dass Ihnen die Gerichte diese Auseinandersetzung und damit auch eine kritische Auseinandersetzung mit Ihrer eigenen, grünen Politik abnehmen?

Bündgen: Das ist keine Entweder-oder-Frage. Unsere Demokratie ist wehrhaft, weil sie Mittel hat, sich zu wehren. Die muss man einsetzen, wenn es sein muss. Aber ein AfD-Verbot wird uns weder dieses Jahr retten noch im nächsten. Und wahrscheinlich auch nicht in fünf Jahren.

Theisen: Die AfD ist nachweislich rechtsextrem. Da ist es nicht nur eine Möglichkeit, bestimmte Mittel gegen sie zu nutzen, sondern eine Pflicht. Die Gerichte sehen das auch so, die beiden Urteile zur Nicht-Zulassung von Joachim Paul bei der OB-Wahl in Ludwigshafen haben das gezeigt. Und in der Zwischenzeit darf man nicht über jedes Stöckchen springen, das einem die AfD hinwirft. Weil die sonst den Diskurs bestimmen. Gerade unser Land sollte das wissen.

Bündgen: Wenn es nach einer Wahl keine Machtoption mehr gegen die AfD gibt, hat sie ihr Ziel erreicht.

Für den Erhalt dieser Machtoption brauchen Sie in Bund und Land, wenn man nicht auf Rot-Grün-Rot abzielt, absehbar weiter die CDU. Man kann nicht miteinander und nicht ohne einander. Das sehen die Wählerinnen und Wähler doch und denken sich ihren Teil. In Koblenz allemal.

Theisen: Genau deshalb finden wir es nicht gut, wenn man eine ausgestreckte Hand ausschlägt.

Bündgen: Natürlich sind die Dinge hier in Koblenz noch einmal speziell. In Mainz zum Beispiel und in anderen Kreisverbänden ist das anders.

Dann schließen wir mit einem fiktiven Szenario: Josef Oster ruft Sie an und bittet um ein Gespräch. Was antworten Sie, so von Vorsitzendem zu Vorsitzendem?

Bündgen: Josef, schön auch mal wieder von dir persönlich zu hören. Wir müssen und werden kein Bündnis schließen, aber wir brauchen dringend eine Arbeitsebene. Also lass uns reden.

Theisen: Ich würde mich ebenfalls freuen und hoffen, dass man sich auch inhaltlich wieder besser begegnen kann. Eine bloße Reaktion auf unsere Anfragen wäre an vielen Stellen ja schon wieder ein Fortschritt.