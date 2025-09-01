„Mundart muntert mich auf“, war das Motto von Katharina Schaaf, die bis zu ihrem Tod mehr als 1000 Gedichte in ihrer Kowelenzer Moddersproch verfasste. Jetzt ehrt die Stadt sie auf besondere Weise.

Oberbürgermeister David Langner und Kulturdezernent Ingo Schneider mussten paar mal am Seil ziehen, bevor sie das Basaltrelief der Mundartdichterin Katharina Schaaf am Rathaus neben dem Schängel-Brunnen enthüllt hatten. Deren Enkel Lars Ziegenhain kommentierte das Ereignis freudig und stolz: „Jetzt hängt sie da, guckt runter und freut sich mit.“ Die 1915 in Metternich geborene Katharina Schaaf hat von 1965 an bis kurz vor ihrem Tod 2011 mehr als 1000 Gedichte verfasst, die in der Rhein-Zeitung veröffentlicht wurden.

i Schaaf-Enkel Lars Ziegenhain ist hier im Gespräch mit Laudatorin Marlis Weiß zu sehen. Winfried Scholz

Lars Ziegenhain verwaltet das Erbe seiner Großmutter und hatte die Ehrung angestoßen. Im RZ-Gespräch berichtete er, von Kindheit an hätte er ein besonders inniges Verhältnis zu seiner Oma gehabt. Das Kreative und Sensible hätten sie verbunden. Man könnte sagen: „Wir hatten ein Gehöchnis.“

Seine Oma hätte gewiss ihre helle Freude gehabt, wenn sie die vielen Familienangehörigen, Freunde und Weggefährten gesehen hätte, die ihr zu Ehren zum Willi-Hörter-Platz gekommen waren. Ziegenhain dankte denen, die die Würdigung möglich gemacht hatten, den Vertretern der Stadt Koblenz, den Unterstützern des Projekts wie Manfred Gniffke, dem Verein Koblenzer Schängel Kultur mit Dirk Crecelius, aber auch zahlreichen Sponsoren.

i Oberbürgermeister David Langner (links) begrüßte am Willi-Hörter-Platz zahlreiche Gäste. Winfried Scholz

Die bekannte Gästeführerin Marlis Weiß hob in ihrer Laudatio hervor: „Katharina Schaaf war eine Frau mit Herz, mit Haltung und einem feinen Gespür für Sprache und Menschen.“ Sie sei keine laute Frau gewesen: „Aber sie hatte was zu sagen, in einer Sprache voller Herzenswärme, erdig verschmitzt, wenn nötig auch nachdenklich.“

Marlis Weiß konnte in ihrer Rede auch manch Unbekanntes berichten. Denn im Vorzimmer des damaligen OB Eberhard Schulte-Wissermann habe sie sich oft mit der Autorin ausgetauscht. Auch „Schuwi“ habe ihre Gedichte bewundert, sie hätten zu seiner Frühstückslektüre gehört. Er habe gesagt: „Katharina Schaaf hat unser Platt geadelt.“ Immer wieder habe er geschwärmt: „Sie zaubert den Menschen ein Lächeln auf die Lippen.“

i Die Mitwirkenden der Matinee „En goode Stonn Moddersprooch“ (von links): Christian Ferber, Dirk Crecelius, Daniel Ferber, Manni Gniffke, Wolfgang Mayr, Ute Scherer, Brigitte Säger, Stephan Otto und Lars Ziegenhain. Winfried Scholz. Winfired Scholz

Marlis Weiß berichtete auch über Privates der Geehrten. Katharina Schaaf stammte aus einer künstlerisch begabten Familie. Ihr Vater habe sich lieber von der Muße küssen lassen, als häuslichen Arbeiten nachzugehen. Ihr Cousin war der bekannte Maler Philipp Dott. Sie war das jüngste von zehn Kindern. Deshalb hatte Kaiser Wilhelm II. der Familie gratuliert. Die Urkunde hing jahrelang über Katharinas Bett. Ihre Kindheitserinnerungen hatte sie unter dem Titel „Kaiserwatz“ verfasst. Geschwärmt habe sie von der Kaiserin Augusta: „Die hatte ein soziales Herz und eine große Liebe zu Koblenz. Huhnäsichkeit kannte die net.“

i Lars Ziegenhain ist im Gespräch mit Manni Gniffke, im Hintergrund zu sehen sind das Porträt und die original Schreibmaschine seiner Großmutter. Winfried Scholz

„Etwas geniert“ habe Katharina Schaaf mal erzählt, in ihrer Jugend hätte sie gerne mal die Luft der weiten Welt schnuppern wollen, emol raus aus Metternich. Die „Weltreise“ ging dann nach Kamp-Bornhofen. Auf Burg Liebenstein hoch über dem Ort betrieb ihre Schwester Margarete die Burgschenke. Da habe sie ausgeholfen. Su bessje hätte sie da die ersten Liebesgefühle verspürt: „Do gov et en scheene junge Mann.“

OB David Langner hatte eingangs betont, Mundart sei ein ganz wichtiger Teil unserer Geschichte: „In Koblenz sind wir stolz auf unsere Muttersprache.“ Wichtig sei, dass man sie pflege und darauf achte, dass die junge Generation diese Tradition nicht aus dem Auge verliere. Eine Zeitlang sei Dialekt eher verpönt gewesen. Zum Glück habe es aber Menschen gegeben, die ihn bewahrt haben. Katharina Schaaf habe wesentlich dazu beigetragen.

i Manni Gniffke moderierte die Matinee „En goode Stonn Moddersprooch“ im Rathaussaal. Winfried Scholz

Im Anschluss gab es im Rathaussaal in einer Matinee „Noch en goode Stonn Moddersproch“, in Sprache und Gesang vorgetragen von Christian und Daniel Ferber, Manni Gniffke, Wolfgang Mayr, Stephan Otto, Ute Scherer und Brigitte Säger. Dabei fragte Gniffke auch: „Weshalb würdigen wir verdiente Personen erst dann, wenn sie verstorben sind?“