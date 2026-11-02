Lebensberichte aus Koblenz
Diagnose Brustkrebs: Diese Frauen machen anderen Mut
In einer Talkrunde in Koblenz haben vier Frauen aus ihrem Leben mit Brustkrebs berichtet, um anderen Menschen Mut zu machen.
In einer Talkrunde in Koblenz haben vier Frauen aus ihrem Leben mit Brustkrebs berichtet, um anderen Menschen Mut zu machen.
Wolfgang Lucke

Eine Krebsdiagnose stellt das Leben auf den Kopf. In Koblenz haben vier Frauen emotionale Einblicke gegeben, wie die Krankheit nicht nur ihr Leben verändert hat, sondern auch den Blick auf das.

Lesezeit 3 Minuten
Ein Besuch beim Arzt, die schockierende Diagnose Brustkrebs und plötzlich läuft das Leben ganz anders, als man geplant hat. Zum Auftakt einer neuen Veranstaltungsreihe „BSV Mutmacher-Begegnungen“ im Krieger Sanitätshaus in Koblenz berichteten vier „Mutmacherinnen”, wie sie mit ihrer Brustkrebs-Erkrankung umgegangen sind.
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