Am Tag der Arbeit DGB-Demo in Koblenz fällt in Zeiten des Personalabbaus Alexander Thieme-Garmann 01.05.2026, 15:38 Uhr

i Der Demozug in Koblenz am Tag der Arbeit führte vom Reichenspergerplatz zum Deutschen Eck. Alexander Thieme-Garmann

Am 1. Mai setzen sich in Koblenz Hunderte Beschäftigte für die Stärkung ihrer Jobs und gegen Personalabbau ein, der zurzeit vielerorts zu beobachten ist. An Appellen an Unternehmen mangelt es am Tag der Arbeit nicht.

Unter den Rhythmen der Percussion-Gruppe Piri-Piri startete der traditionelle Demonstrationszug in Koblenz am 1. Mai vom Reichenspergerplatz in Richtung Deutsches Eck. Die vom Deutschen Gewerkschaftsbund (DGB) organisierte Veranstaltung stand in diesem Jahr unter dem Motto: „Erst unsere Jobs, dann eure Profite!







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