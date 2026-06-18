Canyon versorgt Fußballer DFB-Stars radeln in den USA auf Gravelbikes aus Koblenz Matthias Kolk 18.06.2026, 14:38 Uhr

i Die DFB-Torhüter Jonas Urbig (links) und Manuel Neuer (rechts) fahren mit einem Canyon-Fahrrad zum Training. Jan Woitas/dpa

Canyon hinterlässt seine Spuren auch bei der Fußball-WM am anderen Ende der Welt. In den USA radeln die deutschen Nationalspieler auf Gravelbikes des Koblenzer Fahrradherstellers herum.

Wenn sich die Spieler der Deutschen Fußballnationalmannschaft in den USA zum Trainingsplatz begeben, um sich aufs nächste Spiel bei der Weltmeisterschaft vorzubereiten, radelt ein Stück Koblenz mit. Denn die Fahrräder, auf denen die Fußballer unterwegs sind, kommen vom Hersteller Canyon, der seinen Hauptsitz in Koblenz hat.







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