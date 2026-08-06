Abii Faizan stand bei der diesjährigen Staffel von „Deutschland sucht den Superstar“ im Finale. Nun ist er zu Gast bei unserem Talkpodcast „RZähl mal!“ und verrät Details über seine Teilnahme – und wie er seine Flucht aus Afghanistan erlebt hat.
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Wie ist es, bei der Castingshow „Deutschland sucht den Superstar“ auf der Bühne zu stehen – und das auch noch im Finale? Diese Frage kann Abii Faizan beantworten. Der Koblenzer nahm dieses Jahr schon zum zweiten Mal bei der Fernsehsendung rund um Dieter Bohlen teil und landete auf dem fünften Platz. Nun geht seine Reise weiter. Doch vor seinem musikalischen Werdegang musste der 25-Jährige eine viel schwierigere Reise hinter sich bringen – er flüchtete mit gerade einmal 13 Jahren aus Afghanistan nach Deutschland. Dabei wurde er von seiner Familie getrennt.
In Deutschland landete er erst in Bingen, kam dann zu einer Pflegefamilie in Lehmen. Immer wieder dachte er an seine Eltern, seinen jüngeren Bruder, seine zwei kleinen Schwestern. Zwischen all seinen Sorgen und Hoffnungen fand Abii eine zweite Familie: die Feiths, bei denen er lebte, die ihn wie ihren eigenen Sohn aufzog. Er schloss die Schule ab, machte eine Ausbildung und arbeitet heute als Elektroniker. Doch seine große Leidenschaft gilt der Musik. In ihr findet er Halt und eine Möglichkeit, seine Gefühle auszudrücken.
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Denn jahrelang hatte er keinen Kontakt zu seiner afghanischen Familie, wusste nicht einmal, ob sie noch leben. Doch dann passierte etwas Unglaubliches. Wie Abii wieder den Kontakt zu seiner Familie in Afghanistan fand und was unsere Zeitung damit zu tun hat, verrät der 25-Jährige bei „RZähl mal!“, dem Talkpodcast der Rhein-Zeitung.
Außerdem erzählt er im Gespräch, unter welchen dramatischen Umständen seine Familie fliehen musste, wie er selbst seine Flucht erlebt hat, wie Koblenz für ihn zu seiner Heimat wurde, wie Musik ihn in geprägt hat – und welches Verhältnis er zu Dieter Bohlen, Bushido und Isi Glück hat, nachdem er im Finale von DSDS stand. Außerdem gibt er einen kleinen Ausblick, wie die Reise für ihn weitergeht – jetzt reinhören!