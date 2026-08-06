Abii Faizan stand bei der diesjährigen Staffel von „Deutschland sucht den Superstar“ im Finale. Nun ist er zu Gast bei unserem Talkpodcast „RZähl mal!“ und verrät Details über seine Teilnahme – und wie er seine Flucht aus Afghanistan erlebt hat.

Wie ist es, bei der Castingshow „Deutschland sucht den Superstar“ auf der Bühne zu stehen – und das auch noch im Finale? Diese Frage kann Abii Faizan beantworten. Der Koblenzer nahm dieses Jahr schon zum zweiten Mal bei der Fernsehsendung rund um Dieter Bohlen teil und landete auf dem fünften Platz. Nun geht seine Reise weiter. Doch vor seinem musikalischen Werdegang musste der 25-Jährige eine viel schwierigere Reise hinter sich bringen – er flüchtete mit gerade einmal 13 Jahren aus Afghanistan nach Deutschland. Dabei wurde er von seiner Familie getrennt.

In Deutschland landete er erst in Bingen, kam dann zu einer Pflegefamilie in Lehmen. Immer wieder dachte er an seine Eltern, seinen jüngeren Bruder, seine zwei kleinen Schwestern. Zwischen all seinen Sorgen und Hoffnungen fand Abii eine zweite Familie: die Feiths, bei denen er lebte, die ihn wie ihren eigenen Sohn aufzog. Er schloss die Schule ab, machte eine Ausbildung und arbeitet heute als Elektroniker. Doch seine große Leidenschaft gilt der Musik. In ihr findet er Halt und eine Möglichkeit, seine Gefühle auszudrücken.

Abii (links) und sein kleiner Bruder wurden bei der Flucht getrennt. Sie haben über Zufälle wieder zueinander gefunden - Kontakt kann die Familie nur über Videochats aufrecht erhalten, Abiis Eltern und Geschwister sind in Afghanistan und können das Land nicht verlassen. Abii Faizan Abii (links) und sein kleiner Bruder wurden bei der Flucht getrennt. Sie haben über Zufälle wieder zueinander gefunden - Kontakt kann die Familie nur über Videochats aufrecht erhalten, Abiis Eltern und Geschwister sind in Afghanistan und können das Land nicht verlassen. Abii Faizan Abdul "Abii" Faizan liebt die Musik. Seine Gitarre ist sein ständiger Begleiter. Annika Wilhelm Abdul "Abii" Faizan liebt die Musik. Seine Gitarre ist sein ständiger Begleiter. Annika Wilhelm Der Koblenzer Abii Faizan kann es immer noch nicht glauben: Der deutsche Sänger Nico Santos wählte ihn aus, um auf seiner Tour gemeinsam ein Lied zu singen. Abii Faizan Abii Faizan fühlt sich in Koblenz heimisch. Er hofft, seine Familie aus Afghanistan eines Tages wieder in die Arme zu schließen. Alexej Zepik Abii Faizan lebt inzwischen in Koblenz. Alexej Zepik Abii hat einen Fanclub: Mehr als 30 Freunde und Familienmitglieder reisten nach Köln, teils aus Koblenz, teils aus Oberfell, aber auch aus München oder Bielefeld, um den 24-Jährigen anzufeuern. Annika Wilhelm Abiis Eltern Bernd und Astrid Feith sind stolz auf ihn, genauso wie seine Freundin Zoe. Annika Wilhelm Zoe und Abii haben sich über Tiktok kennengelernt. Sie unterstützt ihn bei jedem Auftritt. Annika Wilhelm Support hat Abii vor allem durch seine Eltern. Annika Wilhelm Abiis Fanclub reiste für die Auftritte bei DSDS regelmäßig nach Köln. Darunter sind Familienmitglieder, Freunde, aber auch ehemalige Lehrer, sein aktueller Chef oder sein ehemaliger Vormund beim Jugendamt. Annika Wilhelm Im DSDS-Halbfinale unterstützen Abii seine Eltern (rechts) und Schwiegereltern (rechts). Annika Wilhelm Cheeeeese - Fotos dürfen nicht fehlen. Annika Wilhelm Der erste Platz wurde es zwar nicht, den gewann am Ende Menowin Fröhlich (im Hintergrund), aber dafür war Abii trotzdem stolz darauf, im Finale gewesen zu sein. Annika Wilhelm Abii, Abii, Abii - seine Familie und Freunde feuern Abii beim Finale von DSDS an. Annika Wilhelm Im Talkpodcast RZähl mal! der Rhein-Zeitung ist Abii Faizan zu Besuch. Gemeinsam mit Reporterin Annika Wilhelm spricht er über seinen musikalischen Werdegang, aber auch darüber, wie schwer der Weg bis hierhin war. Eva Hornauer Im Talkpodcast RZähl mal! der Rhein-Zeitung ist Abii Faizan zu Besuch. Gemeinsam mit Reporterin Annika Wilhelm spricht er über seinen musikalischen Werdegang, aber auch darüber, wie schwer der Weg bis hierhin war. Eva Hornauer Eva Hornauer 1 / 19

Denn jahrelang hatte er keinen Kontakt zu seiner afghanischen Familie, wusste nicht einmal, ob sie noch leben. Doch dann passierte etwas Unglaubliches. Wie Abii wieder den Kontakt zu seiner Familie in Afghanistan fand und was unsere Zeitung damit zu tun hat, verrät der 25-Jährige bei „RZähl mal!“, dem Talkpodcast der Rhein-Zeitung.

Außerdem erzählt er im Gespräch, unter welchen dramatischen Umständen seine Familie fliehen musste, wie er selbst seine Flucht erlebt hat, wie Koblenz für ihn zu seiner Heimat wurde, wie Musik ihn in geprägt hat – und welches Verhältnis er zu Dieter Bohlen, Bushido und Isi Glück hat, nachdem er im Finale von DSDS stand. Außerdem gibt er einen kleinen Ausblick, wie die Reise für ihn weitergeht – jetzt reinhören!