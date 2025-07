Bei manchen sieht es nach Eleganz aus, andere stehen noch ganz schön wacklig auf den Beinen: Auf einem Stand-up-Paddle – auch unter der Abkürzung SUP bekannt – zu stehen, erfordert nicht nur viel Gleichgewichtssinn, sondern auch noch einige andere Dinge. Außerdem können doch die ein oder anderen Tücken im Wasser lauern. Wolfgang Mayr, ein Verleiher aus Winningen, der selbst Meisterschaften im SUP gefahren ist und vor sieben Jahren Deutscher Vizemeister wurde, gibt Tipps und Tricks.

1 Welches Board ist das richtige für mich? Mayr sagt: „Kein Allround-Board.“ Oft seien dies kürzere Boards, darum auch günstiger, allerdings: „Die meisten sind schon zu kurz, um damit tatsächlich ordentlich fahren zu können, weil sie gar nicht die Tragfähigkeit haben, die sie bräuchten.“ Mindestens 12,6 Fuß – das sind umgerechnet 3,81 Meter – sollte ein SUP haben, wenn man damit auch tatsächlich paddeln will, „alles darunter eignet sich nur zum herumplanschen“.

i Stand-up-Paddling auf der Mosel: Wolfgang Mayr aus Winningen war einst Deutscher Vizemeister. Schon seit Jahren betreibt er einen Kanu- und SUP-Verleih am dortigen Moselufer. Annika Wilhelm

Das ist übrigens etwas, was der Profi erst lernen musste: Nicht jeder zielt darauf ab, mit dem SUP auch Sport zu machen. Viele Menschen wollen nur ein Board, um auf dem Wasser unterwegs zu sein, sich draufzulegen, auf der Mosel zu entspannen. Er sagt: „Eben darum ist es grundsätzlich sinnvoll, erst einmal ein Board zu leihen, statt direkt eines zu kaufen. Damit man lernen kann, wofür man es eigentlich will.“ Wenn doch der Sport im Fokus stehen soll, sollte man auch erst beim Leihen bleiben. Der Grund: „Die Lernkurve ist so steil, dass man sehr schnell ein anderes, schmäleres Board braucht.“

2Was brauche ich, um erfolgreich auf dem Board zu stehen? Das kann Mayr in drei Worten beantworten: Kraft, Kondition, Gleichgewicht. „Stand-up-Paddling ist eigentlich ein Hochleistungssport“, jedenfalls, wenn man will. Für die Gesundheit sei es jedenfalls sehr gut: Ähnlich wie beim Schwimmen werden hier Muskelgruppen trainiert, die sonst eher weniger beansprucht werden, erklärt der Wassersportler: „Das Board will in verschiedene Richtungen, während ich draufstehe. Ich will dahingegen nur geradeaus. Allein das ist ja vollkommen unnormal beziehungsweise ungewöhnlich für meinen Körper.“ Insbesondere für die Knie und den Rücken ist laut ihm das Training auf dem SUP gut.

i Wolfgang Mayr zeigt, wie man's beim Aufstehen richtig macht. Annika Wilhelm

Am wichtigsten für den Erfolg und einen sicheren Stand findet Mayr jedoch: „Vorab einen Kurs machen. Natürlich ist es beim SUP verlockend, sich einfach mal aufs Board zu stellen und auszuprobieren.“ Schließlich sieht man seit Jahren auf jeglichen Gewässern immer mehr Menschen, die auf dem Board auf dem Wasser stehen. Der SUP-Profi sagt: „Beim SUP ist die Lernkurve steil, es geht ganz fix. Wenn man aber was falsch gelernt hat, ist es auch sehr schwer, es wieder zu verlernen.“

3 Wie lange sollte ich auf dem Wasser sein? Eine richtige Zeitangabe gibt es dafür nicht. Wer es richtig macht, merkt beim ersten Mal auf dem SUP schnell, dass die Muskeln anfangen zu brennen. Der Muskelkater kündigt sich quasi an. „Trotzdem verleihe ich meine Boards nur für bis zu drei Stunden, nichts darunter. Für mich lassen sich eine Stunde und Entschleunigung nicht zusammenbringen“, ist Mayr überzeugt. Schließlich soll die Zeit auf dem Board auch entspannend sein. „Man fährt los, es ist lustig, schönes Wetter. Man kommt ohnehin gar nicht auf die Idee, nur 20 Minuten zu paddeln. Und wenn doch, kann man sich auch einfach mal zurücklehnen, ausruhen, oder am Ufer aus dem Wasser steigen und sich auf die Wiese legen, um später weiterzufahren.“

i Zu seinen Bestzeiten hat Mayr 35 Stunden in der Woche trainiert. Heute ist das nicht mehr so. Annika Wilhelm

4Was muss ich auf der Mosel beachten? Die Mosel ist eine Wasserstraße. Das bedeutet, Schiffe sind unterwegs: „In der Mitte fahren ist gefährlich, man sollte immer am Rand bleiben“, erklärt Mayr. Grundsätzlich gibt es Schilder und Fässer, die darauf hinweisen, bis wohin das Paddlen erlaubt ist – auch die Bedeutung dieser lernen Anfänger in Kursen. Gerade im Schleusenbereich wird’s gefährlich aufgrund der Strömung, diese sollten gemieden werden.

Insbesondere am Wochenende rät Mayr Anfängern vom SUP ab, stattdessen solle man lieber unter der Woche aufs Board steigen: „Am besten lernt man, wenn es windstill ist und keine Strömung da ist. Am Wochenende sind aber viele Freizeitkapitäne unterwegs, sodass quasi dauerhaft Wellen auf der Mosel sind.“ Dabei ist gerade das der Vorteil der Mosel: dass sie als gestauter Fluss eigentlich ohne Wellen und ohne starke Strömung perfekt zum Paddlen geeignet ist.

5Was ist der größte Fehler, den ich machen kann? Dafür hat Mayr einen Profi-Tipp parat: „Das Paddel nicht schräg halten, sondern senkrecht, und niemals hinter die Füße im Wasser rudern. Sonst dreht man sich, statt gerade aus zu fahren.“ Eben deswegen sehe man so oft SUP-Fahrer, die Schlangenlinien auf der Mosel fahren.