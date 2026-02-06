 Rat Koblenz: Bewegende Worte
Detlev Pilger und das Gemeinschaftsklinikum
Das Gemeinschaftsklinikum Mittelrhein soll am Standort Kemperhof zusammengeführt werden.
Mirco Klein

So ruhig, feierlich und einig sind sich die Koblenzer Ratsmitglieder nicht immer. Als sich aber in der ersten Sitzung in diesem Jahr Detlev Pilger (SPD) nach langer, lebensbedrohlicher Krankheit zurückmeldet, wird die Politik nebensächlich.

Lesezeit 3 Minuten
„Ich bin wieder da“, sagt Detlev Pilger, Vorsitzender der Koblenzer SPD, mit leicht kratziger Stimme in das Mikro, und einen Moment lang gibt es im Koblenzer Rathaussaal keine Grabenkämpfe und keine politischen Grundsatzreden, sondern tiefe Verbundenheit – oder zumindest respektvolles Schweigen.

Ressort und Schlagwörter

Koblenz & RegionGesundheit

