Sexueller Übergriff in Koblenz Detlev Pilger: Schule ist in einer Schockstarre Jan Lindner 08.05.2026, 10:45 Uhr

i An einer Koblenzer Schule ist ein elfjähriges Mädchen offenbar Opfer eines sexuellen Übergriffs geworden (Symbolfoto). Annette Riedl/dpa. picture alliance/dpa

Nach dem sexuellen Übergriff auf eine Elfjährige ist die Betroffenheit in Koblenz groß. Die Schule sei in Schockstarre, die Familie habe Vertrauen in die Ermittler, die Stadt denke über Schutzmaßnahmen nach, sagt Detlev Pilger.

Eine elfjährige Schülerin ist offenbar Opfer eines sexuellen Übergriffs an einer Koblenzer Schule geworden. Die Familie des Mädchens hatte die Tat öffentlich gemacht, sie soll Ende April passiert sein. Detlev Pilger, langjähriger Vorsitzender der Koblenzer SPD und ausgebildeter Lehrer, hatte in den vergangenen Tagen Kontakt zur erweiterten Familie des Mädchens, zum Schulleiter, zu Polizei und Stadt.







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