Am neuen Weg in Urmitz-Bahnhof Deswegen ist Schwimmen im Baggersee untersagt Eva Hornauer 06.05.2026, 18:00 Uhr

i Malerisch liegt er da: der Baggersee im Mülheim-Kärlicher Stadtteil Urmitz-Bahnhof. Schwimmen ist hier aber nicht erlaubt. Eva Hornauer

Schaut man auf das türkis-blaue Wasser des Baggersees in Urmitz-Bahnhof, kommt bei dem ein oder anderen die Frage auf: Kann man hier schwimmen? Leider geht das nicht – und das ist der Grund dafür.

Eine Runde um den Baggersee – das ist in Urmitz-Bahnhof auf dem kürzlich offiziell eingeweihten Kiesrundweg möglich. Wohlgemerkt zu Fuß, nicht schwimmend. Das Baden ist in dem malerisch türkis-blauen Gewässer nämlich nicht erlaubt. Denn auf dem Gelände wird gearbeitet: Der Baggersee und die umliegenden Flächen gehören der Firma KANN, die dort ein laufendes Kieswerk betreibt.







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