Koblenzer OB zu Gerüchten Deshalb wechselt Langner nicht nach Mainz Angela Kauer-Schöneich

Jan Lindner

Peter Meuer 17.04.2026, 06:00 Uhr

i Der Koblenzer Oberbürgermeister David Langner. Ingo Beller

Das Gerücht musste unweigerlich aufkommen: Macht der Koblenzer Oberbürgermeister David Langner kurz nach Beginn seiner zweiten Amtszeit den Abflug und wechselt in die Landesregierung? Der 50-Jährige hat darauf eine klare Antwort.

Es gibt in diesen Zeiten nicht viele SPD-Politiker, die Wahlen klar gewinnen. David Langner ist einer von ihnen. Im September wurde er mit einer satten Zweidrittel-Mehrheit als Koblenzer Oberbürgermeister wiedergewählt. Dass er mit diesem Ergebnis im Rücken und acht Jahren OB-Erfahrung nun in die Mainzer Landesregierung wechselt, dieses Gerücht musste aufkommen.







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