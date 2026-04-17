Koblenzer OB zu Gerüchten
Deshalb wechselt Langner nicht nach Mainz 
Der Koblenzer Oberbürgermeister David Langner.
Der Koblenzer Oberbürgermeister David Langner.
Ingo Beller

Das Gerücht musste unweigerlich aufkommen: Macht der Koblenzer Oberbürgermeister David Langner kurz nach Beginn seiner zweiten Amtszeit den Abflug und wechselt in die Landesregierung? Der 50-Jährige hat darauf eine klare Antwort.

Lesezeit 2 Minuten
Es gibt in diesen Zeiten nicht viele SPD-Politiker, die Wahlen klar gewinnen. David Langner ist einer von ihnen. Im September wurde er mit einer satten Zweidrittel-Mehrheit als Koblenzer Oberbürgermeister wiedergewählt. Dass er mit diesem Ergebnis im Rücken und acht Jahren OB-Erfahrung nun in die Mainzer Landesregierung wechselt, dieses Gerücht musste aufkommen.

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