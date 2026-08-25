Gerüche in Koblenz-Kesselheim
Deshalb tauscht Kimberly-Clark Biogasspeicher aus
Das Werk des Hygienepapierherstellers Kimberly-Clark in Koblenz-Kesselheim
Das Werk des Hygienepapierherstellers Kimberly-Clark in Koblenz-Kesselheim
Ingo Beller

In Koblenz-Kesselheim gab es vereinzelte Beschwerden über eine Geruchsbelästigung durch das Werk von Kimberly-Clark. Der Hygienepapierhersteller hat reagiert und einen defekten Biogasspeicher ausgetauscht. So ist die Lage seitdem. 

Lesezeit 1 Minute
Es war Mitte Juni auch Thema im Kesselheimer Ortsbeirat: So gab es in dem Koblenzer Stadtteil vereinzelt Beschwerden über schlechte Gerüche. Verantwortlich dafür sollte das Werk des Hygienepapierherstellers Kimberly-Clark (KC) gewesen sein. Dort hat man reagiert und Ende Juni einen defekten Biogasspeicher ausgetauscht, wie eine KC-Sprecherin auf Anfrage unserer Redaktion mitteilt.
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