Gerüche in Koblenz-Kesselheim Deshalb tauscht Kimberly-Clark Biogasspeicher aus Jan Lindner 25.08.2026, 10:00 Uhr

i Das Werk des Hygienepapierherstellers Kimberly-Clark in Koblenz-Kesselheim Ingo Beller

In Koblenz-Kesselheim gab es vereinzelte Beschwerden über eine Geruchsbelästigung durch das Werk von Kimberly-Clark. Der Hygienepapierhersteller hat reagiert und einen defekten Biogasspeicher ausgetauscht. So ist die Lage seitdem.

Es war Mitte Juni auch Thema im Kesselheimer Ortsbeirat: So gab es in dem Koblenzer Stadtteil vereinzelt Beschwerden über schlechte Gerüche. Verantwortlich dafür sollte das Werk des Hygienepapierherstellers Kimberly-Clark (KC) gewesen sein. Dort hat man reagiert und Ende Juni einen defekten Biogasspeicher ausgetauscht, wie eine KC-Sprecherin auf Anfrage unserer Redaktion mitteilt.







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