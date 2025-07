Deshalb startet Bau des Tayhus-Hotels in Koblenz nicht

Die Entstehung des 300-Betten-Hotels in der Koblenzer Altstadt lässt weiter auf sich warten. Die Baugenehmigung für das Hotel auf dem Hochbunker Nagelsgasse wurde bereits vor gut einem Jahr beantragt – liegt aber immer noch nicht vor. Das bestätigt die Pressestelle der Stadt Koblenz auf Anfrage unserer Redaktion.

Dafür gibt es zwei Gründe: Zum einen muss der Bauherr, Großgastronom Kenan Tayhus, weitere technische Nachweise in der Stadtverwaltung vorlegen. Die, die eingereicht wurden, werden aktuell geprüft. Einer davon betrifft den Zuweg zur Hoteltiefgarage, was kürzlich auch den Bau- und Liegenschaftsausschuss der Stadt beschäftigte.

Zufahrt zum Hotel ist aktuell zu eng geplant

i Hotelgäste, die mit dem Auto anreisen, werden später über den Herletweg an der hinteren Ecke des Bunkers zur Tiefgarage gelangen. Doch der Begegnungsbereich mit anderen Fahrzeugen ist aktuell zu eng geplant. Eine Abkantung im Unter- und Erdgeschoss soll das Problem lösen. Das wird aus der Skizze deutlich, die im Bürgerinfosystem der Stadt als Teil der Beschlussvorlage des städtischen Bau- und Liegenschaftsausschuss angefügt ist. Katrin Steinert

Die Zufahrt soll über den Herletweg erfolgen. Aber es gibt ein Problem mit dem Begegnungsverkehr an der hinteren Bunker-/Hotelecke in der Straße. Denn wenn Autos von dort zur Tiefgarage abbiegen wollen und auf Wagen treffen, die von dort kommen, ist der Kurvenbereich zu eng, um problemlos aneinander vorbeizukommen. Deshalb muss die Baulinie hier „abgekantet“ werden.

In der Skizze, die im Bürgerinfosystem der Stadt zu sehen ist, wird die Gebäudeecke abgeschrägt dargestellt. Dadurch ist der Kurvenbereich für die Autos breiter. Aus der Beschlussvorlage geht hervor, dass diese Abkantung nur das Unter- und das Erdgeschoss betrifft.

Auf Nachfrage zu den Verzögerungen der Baugenehmigung erklärt Stadt-Pressesprecher Thomas Knaak bezüglich der vorzulegenden technischen Nachweise: „Die ,Abkantung’ ist noch nicht das letzte Problem.“

Archäologische Untersuchungen stehen an

i Der Herletgarten ist eine kleine grüne Oase in der Koblenzer Altstadt und wird im Bauprozess fürs Hotel teilweise abgerissen, um darunter die Tiefgarage des Hotels zu bauen. Nun ist klar: Hier wird vorerst nichts gemacht, außer einer archäologischen Schürfung. Katrin Steinert

Ein zweiter, nicht unwesentlicher Grund für die langwierige Genehmigungsprozedur: Eine archäologische Voraberkundung steht auf dem Baugelände an, das sich zwischen Herletweg und Firmungstraße (Fußgängerzone) in der Koblenzer Altstadt erstreckt. Laut Stadt wurde mit der Untersuchung noch nicht begonnen.

Für die Baugenehmigung bedeutet das laut Stadt-Pressesprecher Thomas Knaak: „Maßgeblich für einen späteren Genehmigungszeitpunkt wird (...) insbesondere das Ergebnis der archäologischen Voraberkundungen sein (...), aus dem sich der weitere Untersuchungsumfang und -zeitraum ergeben werden.“ Falls es bei der Erkundung Hinweise auf Bodendenkmäler geben sollte, werden wohl weitere Dokumentations- und/oder Sicherungsschritte folgen, etwa eine Ausgrabung.

Warum und wo genau die Erkundungen stattfinden, erklärt Knaak auf Nachfrage genauer: Eine exemplarische Schürfung soll im Garten Herlet gemacht werden, den die Witwe Herlet der Stadt überließ. „Aufgrund der jahrhundertelangen Nichtbebauung des Gartens rechnen die Archäologen hier mit möglichen Fundstücken.“

Laut Internetlexikon Wikipedia muss e in Baugelände archäologisch untersucht werden, wenn ein begründeter Verdacht besteht, dass es hier Bodendenkmäler geben kann. „Die Entscheidung über die Notwendigkeit einer solchen Untersuchung trifft die zuständige Denkmalschutzbehörde“, heißt es. Es dürfte also insgesamt noch eine Weile dauern, bis der Bauherr das ersehnte Dokument mit dem roten Kreis in den Händen hält.