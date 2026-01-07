Interview mit dem Seilbahnchef Deshalb müssen Berg- und Talstation umgebaut werden Kevin Rühle 07.01.2026, 11:34 Uhr

i Die Bergstation der Seilbahn Koblenz an der Festung Ehrenbreitstein wird voraussichtlich im Winter 2027/2028 umgebaut. Kevin Rühle. Kevin Ruehle

Die Seilbahn braucht eine dauerhafte Betriebserlaubnis sowie eine Baugenehmigung. Unsere Zeitung hat mit dem Chef der Koblenzer Seilbahn, Eugen Nitsch, über die Entwicklung des Koblenzer Wahrzeichens (seit 2011) gesprochen.

Sie war als zeitlich begrenztes Highlight der Koblenzer Bundesgartenschau geplant, nur drei Jahre lang sollte die Seilbahn das Rheinufer mit der Festung Ehrenbreitstein verbinden. Doch das Glanzlicht wurde zum Wahrzeichen, die Stadt und auch die Koblenzer setzten sich für den Erhalt ein.







