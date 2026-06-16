Haupteinkaufsmeile im Fokus Deshalb ist das Backwerk am Koblenzer Löhrrondell zu Katrin Steinert 16.06.2026, 07:00 Uhr

i Das Backwerk am Löhrrondell/Ecke Löhrstraße ist von einem Bauzaun umstellt. Katrin Steinert

Wo man sich sonst aus Fächern mit süßen und deftigen Backwaren selbst bedienen kann, steht nun ein Bauzaun. Die Backwerk-Filiale am Koblenzer Löhrrondoll ist zu. Was hier geplant ist, hat unsere Redaktion recherchiert.

Die Backwerk-Filiale am Löhrrondell ist seit einigen Tagen geschlossen. Ein Bauzaun sichert die Baustelle ab. Auf Nachfrage unserer Redaktion, was dort passiert, berichtet Pressesprecher Sebastian Stöwer, dass die Filiale modernisiert wird. „Im Zuge des Umbaus setzen wir in Koblenz unser neues Backwerk-Store-Design um.







Artikel teilen

Artikel teilen