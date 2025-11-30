Försterehepaar in Koblenz Der Wald ist ihr Lebens- und Liebesthema Stefanie Braun 30.11.2025, 07:30 Uhr

Jonas und Ann-Kathrin Frings sind noch keine 30 Jahre alt, verheiratet und Förster in Koblenz. Ihre Reviere liegen direkt nebeneinander. Wie beide zur Arbeit im Wald gefunden haben, erzählen sie unserer Zeitung.

Ann-Kathrin (27) und Jonas Frings (28) sind Förster der Reviere Untermosel und Rhens. Die beiden Reviere liegen nicht nur nebeneinander, sondern gehen teils ineinander über. Umso besser, dass die beiden nicht nur die Profession teilen, sondern auch miteinander verheiratet sind.







