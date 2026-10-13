Es kommt nicht alle Tage vor, dass die aufbewahrte Stadtgeschichte umzieht: Das Archiv aber ist dieser Tage unterwegs. Zehntausende Dokumente werden von der Alten Burg ins Forum gebracht, wo ein moderner Archivraum bereitsteht. Streifzug in Bildern.
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Zehntausende Koblenzer Archivmaterialien treten ihre Reise von der Alten Burg an den neuen Standort an. Ein Teil ist schon im großen Archivraum unten im Forum Confluentes am Zentralplatz angekommen und einsortiert. Hier war einst das Romanticum beheimatet.