Steile Entwicklung Der Tourismus ist in Koblenz auf dem Vormarsch Sophia Marie Rehorn 09.12.2025, 16:00 Uhr

i Das Deutsche Eck ist ein beliebter Ort für Events, die viele Touristen anziehen. Koblenz-Touristik GmbH/Dominik Ketz

Die Koblenz-Touristik hat eine neue Studie zum Tourismus als Wirtschaftsfaktor in der Stadt vorgestellt. Sie zeigt: In den jüngsten zehn Jahren hat sich viel getan.

Koblenz. Wer im Sommer bei Rhein in Flammen am Konrad-Adenauer-Ufer in Koblenz entlangschlendert, muss sich zu manchen Tageszeiten durch dichte Menschenmassen einen Weg bahnen. So voll wie dann ist die Stadt im Jahr selten. Aber es ist ein gutes Bild für eine offensichtliche Entwicklung: Der Tourismus in Koblenz ist in den vergangenen Jahren deutlich gestiegen.







