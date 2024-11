Kranzniederlegung in Koblenz Der Toten und Gefallenen der beiden Weltkriege gedacht Winfried Scholz 14.11.2024, 15:23 Uhr

i Am Ehrenmal des Heeres legen Kränze nieder (von rechts): Festredner General a.D. Eberhard Zorn, Heeresinspekteur Generalleutnant Alfons Mais und der Präsident des Kuratoriums Ehrenmal Generalleutnant a.D. Reinhard Kammerer Winfried Scholz

Gedenkfeier am Ehrenmal des Deutschen Heeres: Das deutsche Heer gedenkt im Zusammenhang mit dem Volkstrauertag der Toten und Gefallenen der beiden Weltkriege und den Soldaten der Bundeswehr, die in Einsätzen und im Dienst ums Leben gekommen sind.

Die Herausforderung, die Erinnerung an die Vergangenheit in der Breite der Gesellschaft wachzuhalten, auch in der Bundeswehr die historische, ethische und politisches Bildung weiter zu stärken, hob der frühere Generalinspekteur der Bundeswehr General a.

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen