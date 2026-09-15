Tag des offenen Denkmals Der „Stinkefinger des Mittelalters“ in Koblenz Winfried Scholz 15.09.2026, 10:00 Uhr

i Der Augenroller am Florinsmarkt ist immer ein Hingucker. Mirco Klein

Viel mehr als nur Jahreszahlen: Bei einer Führung zum Tag des offenen Denkmals in Koblenz lernten Besucher viele verborgene Schätze kennen. An manchen Stellen musste man genau hinschauen, auch nach ganz oben oder unten.

Das Deutsche Eck oder die Festung Ehrenbreitstein sind als Koblenzer touristische Highlights weltbekannt. Viele kennen auch den Augenroller am Florinsmarkt, aber was hat es mit dem eigentlich genau auf sich? In Nischen und Ecken, auf Böden und Giebeln in der Altstadt übersieht man oft verborgene Schätze, die viel über die Geschichte der Stadt erzählen.







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