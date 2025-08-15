Zehn Jahre nach seiner Flucht macht Pourya Rasti gerade seinen Elektromeister. Der Weg bis hierhin war steinig. Und nur möglich, weil Menschen ihm halfen, ist er sicher. Aus dem Leben eines Geflüchteten, der es schaffte, in Deutschland Fuß zu fassen.

Pourya Rasti steht vor einer Wand voller Drähte und Sicherungen. Er drückt die roten Kolben in seiner Hand an zwei Punkte in dem Kabellabyrinth. Mit prüfendem Blick schaut er durch seine die beiden Brillengläser, ob die Werte stimmen. „Ich messe die Spannung“, erklärt Rasti in nahezu akzentfreiem Deutsch.

Arbeitshose, Sicherheitsschuhe, schwarzes T-Shirt: Seine Arbeitskleidung als Elektroniker im Wasserwerk auf dem Oberwerth ist unspektakulär. Ganz im Gegensatz zu seiner Geschichte. Bis er hier seinen (Arbeits)platz gefunden hat, sind viele Jahre des Wartens und der Ungewissheit vergangen. Eine Entscheidung veränderte das Leben des Iraners vor zehn Jahren komplett. Ohne die wäre er wohl nicht hier – aber könnte anderen, die aus ihrer Heimat flüchten mussten, auch keinen Mut machen.

i Rasti misst die Spannung. Matthias Kolk

Eine verhängnisvolle Demonstration

Alles beginnt mit einem schrecklichen Ereignis im Mai 2015: In der iranischen Stadt Mahabad stirbt ein Zimmermädchen bei einem Sturz aus einem Hotelzimmer. Kurdische Medien berichten, die junge Frau habe versucht, vor einer Vergewaltigung durch einen Staatsbeamten zu fliehen. Pourya Rasti ist zu dieser Zeit Anfang 20, studiert Elektrotechnik in der iranischen Stadt Sanandadsch.

Das Schicksal der toten Frau schockiert ihn. „Wir haben das mitbekommen und sind mit einigen Leuten von der Uni nach Mahabad gefahren, um zu demonstrieren.“ Dann erzählt Pourya Rasti das: „Mein Großcousin war auch bei der Demo. Dort wurde er erschossen. Wir sind gerannt, wir wollten weg. Am Auto haben sie uns festgenommen. Zwei Monate saß ich in Untersuchungshaft.“

i Der 31-Jährige hat viel erlebt, bevor er 2019 seine Ausbildung bei der EVM im Wasserwerk begann. Matthias Kolk

Gegen Kaution sei er freigekommen, erzählt er, „aber nur, bis ich vor Gericht stehe“. Sein Onkel, der seit Jahrzehnten in Köln lebt, warnt ihn eindringlich, er müsse den Iran verlassen. Rasti folgt dem Rat und lässt sein altes Leben zurück – das Studium, die Familie, Freunde. Mit dem Bus und zu Fuß geht es zunächst nach Istanbul. Sein Vater war angereist, um sich zu verabschieden, erzählt Rasti. „Und das möchte ich gerne auch erwähnen: Da habe ich das erste Mal in meinem Leben gesehen, dass mein Papa weint. Als ich beim Schleuser eingestiegen bin.“

Hungern auf der Flucht

Es folgte eine wochenlange Flucht zu Fuß, mit dem Boot, bei Fremden in Autos, „manchmal hatten wir nichts, kein Essen, kein Wasser, gar nichts“. Dann, irgendwann, kam Pourya Rasti bei seinem Onkel in Köln an. „Eigentlich wollte ich nach England, weil ich dachte, da kann ich die Sprache leichter lernen“, sagt er. Doch daraus wurde nichts. Er blieb in Deutschland.

2015 war er aber nur einer von Hunderttausenden Geflüchteten, die ins Land gekommen sind. Dass er aus dem Iran stammt, war für ihn ein Nachteil. Denn die Sprachkurse waren damals zunächst den Menschen aus Syrien vorbehalten. Für Rasti ein Problem, hatten sich doch die Worte seines Onkels bei ihm eingebrannt, wie er erzählt: „Du musst die Sprache lernen – wenn du das nicht machst, kannst du es komplett vergessen. Seine Worte waren immer in meinen Gedanken.“

„Ich habe immer versucht, etwas Positives zu machen, um nicht auf komische Gedanken zu kommen.“

Für Pourya Rasti waren die Jahre in der Flüchtlingsunterkunft herausfordernd.

Zweieinhalb Jahre lebte Rasti in Flüchtlingsunterkünften, am längsten in einer in Dieblich. Das Asylverfahren dauerte seinerzeit an, und ob sein iranisches Abitur anerkannt wird, war ebenfalls ungewiss. „Ich hing in der Luft“, sagt Rasti zu dieser Zeit. Hinzu kam: „In der Unterkunft waren viele verschiedene Nationalitäten zusammen, die immer wieder Probleme miteinander gehabt haben.“ Er verbrachte die Zeit daher lieber woanders, zum Beispiel frühmorgens beim Laufen an der Mosel. „Ich habe immer versucht, etwas Positives zu machen, um nicht auf komische Gedanken zu kommen.“

Die Worte des Onkels hallen nach

Ganz viel Zeit saß er außerdem in Internetcafés. „Da habe ich angefangen, mit Youtube-Videos Deutsch zu lernen.“ In der Rückbetrachtung, sagt Rasti, waren die Worte seines Onkels extrem wichtig: „Ich glaube, hätte er mir das nicht so deutlich gesagt, hätte ich nicht so viel die Sprache gelernt.“

Doch sein Onkel ist nur einer von vielen wichtigen Menschen bei Pourya Rastis Versuch, sich in einer fremden Kultur zurechtzufinden. In Dieblich brachten ihm Studenten ehrenamtlich Deutsch bei. „Das werde ich ihnen nie vergessen“, sagt Rasti. Als er endlich einen Sprachkurs belegen durfte, konnte er dadurch A1 und A2 auslassen und direkt im B1-Niveau einsteigen.

i Im Wasserwerk hat Pourya Rasti sein Glück in der Arbeit gefunden. Sascha Ditscher/evm-gruppe. Sascha Ditscher/evm-Gruppe

Und trotzdem hing der junge Iraner lange weiter in den Seilen. Sein Schulabschluss wurde erst nach zweieinhalb Jahren anerkannt, aber auch nur teilweise: Er bekam für sein Abitur den Realschulabschluss zugesprochen. Der Wunsch, das Elektrotechnik-Studium fortzusetzen, war damit dahin, obwohl er sogar fließend Deutsch mit fachlichen Sprachkenntnissen (C1) beherrschte.

Fast drei Jahre dauerte es, bis er alles beisammen hatte, um theoretisch eine Arbeit finden zu können. In Dieblich fand er Hilfe beim Projekt FAiR Plus der Koblenzer Caritas. Seine Beraterin Anika Epp war über Jahre eine wichtige Bezugsperson für ihn: „Sie hat mir richtig viel geholfen, bei den Bewerbungsschreiben, beim Üben von Vorstellungsgesprächen und so was.“

i Katharina Binz (3. von rechts), Ministerin für Familie, Frauen, Kultur und Integration Rheinland-Pfalz, besuchte jüngst Pourya Rasti und das Team des Projekts FAiR Plus im Wasserwerk. Sascha Ditscher

Eigeninitiative ist nicht genug﻿

Ob er all das ohne Unterstützung selbst hingekriegt hätte? „Nein, auf jeden Fall nicht“, schießt es aus Rasti heraus. „Stellen Sie sich vor, Sie kommen in ein Land, wo Sie die Sprache nicht können, wo Sie die Kultur nicht kennen und wo Sie nicht mal wissen, was eine Ausbildung oder ein Praktikum genau ist. Es ist sehr, sehr wichtig, dass Organisationen da Hilfen anbieten.“

Während Pourya Rasti so von seinem Leben erzählt, sitzt er in seinem Bürostuhl am Rechner im Wasserwerk der EVM. Die Ausbildung zum Elektroniker konnte er hier im Herbst 2019 beginnen, knapp vier Jahre, nachdem er aus dem Iran geflüchtet war. Damit gehört er sogar noch zu den schnelleren Fällen, sagt Gregor Bell, Leiter des Caritasprojekts FAiR Plus. Für ihn ist Rasti ein Beispiel für eine Integration, die gelungen ist – aber auch ein Beispiel dafür, dass dafür viele Menschen viel investieren mussten, allen voran Rasti selbst.

Genug Gründe hätte es für ihn gegeben, damals in der Flüchtlingsunterkunft, ohne Perspektive, den Mut zu verlieren. Was ihm zugutekam, ist seine Art, glaubt Rasti: „Ich war immer offen für Neues, ich bin viel auf Veranstaltungen gegangen.“ Das rät er auch anderen, die eine ähnliche Geschichte haben wie er: „Du musst mit Leuten Kontakt haben, du musst sprechen können. Wie willst du sonst eine Ausbildung finden oder dich integrieren?“

Langweilig ist sein Leben in den letzten Jahren selten gewesen, und auch jetzt bleibt es herausfordernd. Mittlerweile aber auf eine andere Art. Gerade macht Rasti neben seinem Job im Wasserwerk noch seinen Meister als Elektroniker, hoffentlich im Herbst soll das geschafft sein. Pourya Rasti hat dann erst einmal sein berufliches Ziel erreicht – in einem Land, das eigentlich nie sein Ziel gewesen ist, das er mittlerweile aber doch sein Zuhause nennt. „Ich habe mich von Anfang an gefühlt wie zu Hause. Ich würde jetzt nicht mehr zurück in den Iran wollen.“