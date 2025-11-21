Bauarbeiten in der Vorstadt Der Spielplatz in der Koblenzer Südallee ist zu 21.11.2025, 07:26 Uhr

Der Spielplatz in der Südlichen Vorstadt in Koblenz wird abgebaut - aber er soll wiederkommen.

Es ist nur ein kleiner Spielplatz, aber fürs kurze Toben nach der Kita oder zum Treff mit Freunden genau richtig. Doch die Geräte an der Koblenzer Südallee werden abgebaut, der Spielplatz ist geschlossen. Wie lange, ist unklar.

Ein paar Wackeltiere, ein Kletterturm mit Rutsche, zwei Schaukeln, ein wenig Sand und ein paar Steine zum Balancieren: Der kleine Spielplatz in der Südallee, in der Nähe des Parkhauses am Evangelischen Stift, war nie spektakulär.Gut genutzt war er trotzdem immer, für ein Stündchen zwischendurch oder nach der Kita oder Schule, für ein Treffen mit anderen Kindern und Erwachsenen.







