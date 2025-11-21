Der Spielplatz in der Koblenzer Südallee ist zu

Es ist nur ein kleiner Spielplatz, aber fürs kurze Toben nach der Kita oder zum Treff mit Freunden genau richtig. Doch die Geräte an der Koblenzer Südallee werden abgebaut, der Spielplatz ist geschlossen. Wie lange, ist unklar.
Ein paar Wackeltiere, ein Kletterturm mit Rutsche, zwei Schaukeln, ein wenig Sand und ein paar Steine zum Balancieren: Der kleine Spielplatz in der Südallee, in der Nähe des Parkhauses am Evangelischen Stift, war nie spektakulär.Gut genutzt war er trotzdem immer, für ein Stündchen zwischendurch oder nach der Kita oder Schule, für ein Treffen mit anderen Kindern und Erwachsenen.