Ein pinker Bus flitzt derzeit durch Koblenz: In der Stadt an Mosel und Rhein werden derzeit neue Folgen für die VOX-Sendung Shopping Queen gedreht.

Wer dieser Tage einen knallpinken Bus durch Koblenz fahren sieht, der irrt nicht: Derzeit werden neue Folgen der VOX-Sendung Shopping Queen in Koblenz gedreht. „Ja, derzeit wird in Koblenz gedreht“, bestätigt eine Sprecherin der RTL Group, zu der auch der private Fernsehsender VOX gehört, auf Anfrage unserer Redaktion. Wann genau die neuen Folgen aus Koblenz ausgestrahlt werden, könne derzeit noch nicht gesagt werden.

Die Sendung Shopping Queen gibt es seit 2012 und läuft zumeist montags bis freitags im Nachmittagsprogramm des Senders. Bei dem Format geht es darum, innerhalb von vier Stunden mit einem festen Budget ein Outfit, inklusive Accessoires und Styling, zusammenzustellen. Ein festes Motto wird pro Woche von Designer Guido Maria Kretschmer vorgegeben.

Die zumeist weiblichen Kandidaten bewerten ihre Outfits untereinander. Am Ende der Woche erhalten sie dann Punkte von Kretschmer, der die Einkaufstouren der Teilnehmerinnen selbst anschaut und kommentiert. Wer die meisten Punkte erhält, wird zur Shopping Queen ernannt, die einen Preis erhält. Jede Woche gibt es eine neue Gruppe Kandidatinnen, die jeweils aus einer Stadt beziehungsweise der näheren Umgebung kommen. Der pinke Kleintransporter, der nun eben in Koblenz gesichtet wurde, transportiert die Kandidatinnen zu den verschiedenen Einkaufsstationen.