Die Baumschutzsatzung in Koblenz soll geändert werden, das steht im Koblenzer Stadtrat zur Abstimmung. Doch die FDP hat andere Pläne: Sie will die Satzung ganz abschaffen – und bekommt dafür heftigen Gegenwind von den Grünen.
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. Es sieht so aus, als koche im Koblenzer Stadtrat ein Thema wieder hoch, das früher schon für Wirbel gesorgt hat: Die FDP will die Baumschutzsatzung abschaffen. Jene, welche erst vor gut fünf Jahren auf Initiative der Grünen eingeführt worden ist. Die Liberalen kommen mit ihrem Vorstoß gerade jetzt um die Ecke, wo in der nächsten Ratssitzung die intensiv erarbeitete Änderung der Satzung zur Abstimmung steht.