Wird Satzung abgeschafft? Der Schutz von Bäumen wird in Koblenz zum Politikum Matthias Kolk 24.03.2026, 12:19 Uhr

i Einfach absägen, wie diese Exemplare in Aachen, darf man Bäume ab einer gewissen Größe in Koblenz nicht. Die Baumschutzsatzung soll Bürgern bei solchen Vorhaben Rechtssicherheit geben und Bäume schützen. picture alliance/dpa/Rolf Vennenbernd. picture alliance/dpa

Die Baumschutzsatzung in Koblenz soll geändert werden, das steht im Koblenzer Stadtrat zur Abstimmung. Doch die FDP hat andere Pläne: Sie will die Satzung ganz abschaffen – und bekommt dafür heftigen Gegenwind von den Grünen.

. Es sieht so aus, als koche im Koblenzer Stadtrat ein Thema wieder hoch, das früher schon für Wirbel gesorgt hat: Die FDP will die Baumschutzsatzung abschaffen. Jene, welche erst vor gut fünf Jahren auf Initiative der Grünen eingeführt worden ist. Die Liberalen kommen mit ihrem Vorstoß gerade jetzt um die Ecke, wo in der nächsten Ratssitzung die intensiv erarbeitete Änderung der Satzung zur Abstimmung steht.







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