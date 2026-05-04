Canyon, ZF und Co. Der Sachstand zum Stellenabbau an Koblenzer Standorten Winfried Scholz 04.05.2026, 13:45 Uhr

i Die Koblenzer Firmenzentrale von Canyon. Kevin Rühle/Archiv. Kevin Ruehle

In Koblenz wollen ZF, Novelis, Canyon und Stabilius insgesamt rund 1100 Stellen streichen. Die IG Metall ist an den Verhandlungen beteiligt. Deren Erster Bevollmächtigter Ali Yener äußerte sich bei einer SPD-Veranstaltung zum Stand der Gespräche.

Die Firmen ZF, Novelis, Stabilus und Canyon wollen an ihren Koblenzer Standorten insgesamt rund 1100 Arbeitsplätze abbauen. Viele Stellen sollen dabei durch Freiwilligen-Vereinbarungen wegfallen. Das sagte Ali Yener, Erster Bevollmächtigte der IG Metall Koblenz, beim 60-Minuten-Dialog des Koblenzer SPD-Kreisverbans im DRK-Begegnungszentrum.







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