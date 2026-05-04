In Koblenz wollen ZF, Novelis, Canyon und Stabilius insgesamt rund 1100 Stellen streichen. Die IG Metall ist an den Verhandlungen beteiligt. Deren Erster Bevollmächtigter Ali Yener äußerte sich bei einer SPD-Veranstaltung zum Stand der Gespräche.
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Die Firmen ZF, Novelis, Stabilus und Canyon wollen an ihren Koblenzer Standorten insgesamt rund 1100 Arbeitsplätze abbauen. Viele Stellen sollen dabei durch Freiwilligen-Vereinbarungen wegfallen. Das sagte Ali Yener, Erster Bevollmächtigte der IG Metall Koblenz, beim 60-Minuten-Dialog des Koblenzer SPD-Kreisverbans im DRK-Begegnungszentrum.