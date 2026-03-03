Nach Christian Berentzens Tod
Der Rhenser Mineralbrunnen ist insolvent
Das Rhenser-Verwaltungsgebäude: Der Mineralbrunnen geht erneut in ein Insolvenzverfahren.
Ingo Beller

Es sind schwierige Zeiten für das Traditionsunternehmen Rhenser. Erst vor wenigen Wochen ist mit Christian Berentzen der Geschäftsführer des Mineralbrunnens verstorben, nun meldet das Unternehmen Insolvenz an – und das nicht zum ersten Mal. 

Lesezeit 2 Minuten
Der Rhenser Mineralbrunnen hat einen Insolvenzantrag beim Amtsgericht Koblenz gestellt. Das teilte das Rechtsanwaltsbüro Lieser mit, das auf Insolvenzen spezialisiert ist und den vorläufigen Insolvenzverwalter Alexander Jüchser stellt. Für den Traditionsbrunnen mit seinen rund 140 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiterin ist es eine weitere Hiobsbotschaft binnen kurzer Zeit.

