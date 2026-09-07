Wieder auf dem Jakobsweg
Der Pilger-Profi aus Sankt Sebastian ist unterwegs
Am Wochenende ging es für Yves-Marcel Wagner wieder los: Er startete auf einer der bekanntesten Strecken des Jakobswegs seine Re
Am Wochenende ging es für Yves-Marcel Wagner wieder los: Er startete auf einer der bekanntesten Strecken des Jakobswegs seine Reise – nicht zum ersten Mal.
Yves-Marcel Wagner

Es ist nicht das erste Mal, dass Yves-Marcel Wagner den Jakobsweg läuft. Der Mann aus Sankt Sebastian ist schon zum 35. Mal auf den Routen unterwegs. Was treibt ihn an, jährlich so viele Kilometer zu laufen?

Lesezeit 3 Minuten
Mit dem Rucksack unterwegs, zu Fuß, Kilometer für Kilometer hinter sich lassen. Vor den Augen nicht nur das Ziel, sondern auch den Weg selbst: So in etwa stellen sich wohl viele Menschen eine Pilgerreise auf dem Jakobsweg vor. Einer, der schon oft auf den verschiedenen Strecken des europäischen Pilgerwegnetzes unterwegs war, ist Yves-Marcel Wagner aus Sankt Sebastian.
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