Es ist nicht das erste Mal, dass Yves-Marcel Wagner den Jakobsweg läuft. Der Mann aus Sankt Sebastian ist schon zum 35. Mal auf den Routen unterwegs. Was treibt ihn an, jährlich so viele Kilometer zu laufen?
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Mit dem Rucksack unterwegs, zu Fuß, Kilometer für Kilometer hinter sich lassen. Vor den Augen nicht nur das Ziel, sondern auch den Weg selbst: So in etwa stellen sich wohl viele Menschen eine Pilgerreise auf dem Jakobsweg vor. Einer, der schon oft auf den verschiedenen Strecken des europäischen Pilgerwegnetzes unterwegs war, ist Yves-Marcel Wagner aus Sankt Sebastian.