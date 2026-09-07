Wieder auf dem Jakobsweg Der Pilger-Profi aus Sankt Sebastian ist unterwegs Eva Hornauer 07.09.2026, 17:00 Uhr

i Am Wochenende ging es für Yves-Marcel Wagner wieder los: Er startete auf einer der bekanntesten Strecken des Jakobswegs seine Reise – nicht zum ersten Mal. Yves-Marcel Wagner

Es ist nicht das erste Mal, dass Yves-Marcel Wagner den Jakobsweg läuft. Der Mann aus Sankt Sebastian ist schon zum 35. Mal auf den Routen unterwegs. Was treibt ihn an, jährlich so viele Kilometer zu laufen?

Mit dem Rucksack unterwegs, zu Fuß, Kilometer für Kilometer hinter sich lassen. Vor den Augen nicht nur das Ziel, sondern auch den Weg selbst: So in etwa stellen sich wohl viele Menschen eine Pilgerreise auf dem Jakobsweg vor. Einer, der schon oft auf den verschiedenen Strecken des europäischen Pilgerwegnetzes unterwegs war, ist Yves-Marcel Wagner aus Sankt Sebastian.







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